Lecsapna a szarvasi önkormányzat a privatizálásra ítélt kastélyra

Lázár János kastélytörvénye révén privatizálhatják a szarvasi Csáky-Bolza kastélyt a 26 hektáros ősfás szarvasi Anna-ligettel együtt – írtuk korábban. A területen található a Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye, egy látogatóközpont és egy állatpark is. A nemzeti park igazgatósága 30 éve kezeli az ingatlant, ez idő alatt mintegy egymilliárd forintot költöttek az épületre és a területre.

Ezt adná magánkézbe a Lázár-féle minisztérium.

Szarvas is beszáll

Babák Mihály, a város fideszes polgármestere közölte: a szarvasi önkormányzat részt venne a kastélyprivatizációs programban, és megszerezné a Csáky-kastély tulajdonjogát - számol be a HVG.

Ezzel szeretné a városvezetése elérni, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságának ne kelljen elköltöznie. Bobák elmondta, hogy jogszabály szerint a nemzeti park nem vehet részt a privatizációban, ha viszont az önkormányzatnak sikerülne megszereznie a kastélyt, a nemzeti park a továbbiakban is az ingatlan és a terület bérlője maradna.

Lázárék tervével nem csak a városvezetés nem ért egyet

A természetvédelmi szervezetek és az Agrárminisztérium is ellenzi a Csáky-kastély és környezetének magánkézbe adását. Az Orbán-kormány önmagával beszél: a szaktárca ugyanis leszögezte, elkötelezettek amellett, hogy a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság székhelye, a Csáky-kastély, a Látogatóközpont és az Állatpark továbbra is az Igazgatóság vagyonkezelésében és fenntartásában maradjon, és erről az Építési és Közlekedési Minisztériumot is értesítették. Az ügyről elsőként beszámoló 24.hu a részletekről kérdezte a minisztériumot, érdemi válasz helyett a következőt írták:

„a törvény alapján az ingatlanok állapotának évenkénti felmérése szükséges, és a tulajdonba adásra vonatkozó felhívás azon ingatlanok esetében kerül közzétételre, amelyek esetében a vagyonkezelő nem tudja a fentiek szerinti méltó használatot biztosítani. Mindez nemcsak a felújítás, de a fenntartás, karbantartás forrásigényét is jelenti”

- fűzték hozzá.

Ez annyit tesz, hogy az államnak nincs pénze.

