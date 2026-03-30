Lejtőn vagyunk?

Kedden nem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai – tájékoztat a Holtankoljak, az autós szakportál statisztikái szerint hétfőn az alábbi piaci árak érvényesek a kutakon:

– 95-ös benzin: 690 forint/liter,

– gázolaj: 784 forint/liter.

Bár ezek a számok magasak, öröm az ürömben, hogy a múlt hét végéhez képest csökkentek. Pénteken ugyanis benzin literenkénti nagykereskedelmi ára 4, a dízelé 8 forinttal csökkent. Így péntekhez képest a benzin literjéért 1, a gázolaj literjéért pedig 4 forinttal kell kevesebbet fizetni azoknak, akik nem jogosultak az 595, illetve 615 forintos védett árra.

Jó kérdés, meddig tart a csökkenés, ugyanis a Brent típusú nyersolaj világpiaci ára hétfőn délután ismét 107 dollár fölé kúszott, és emiatt a hazai finomítókban használt Urals ára is emelkedett: a Fidesz-propagandában „olcsó” orosz olajként emlegetett energiahordozó htfőn délután hordónként 109 dollárba került.

Szintén hétfőn délután a bankközi devizapiacon egy dollárért 339 forintot kellett fizetni, az euró ugyanekkor 389 forintba került.