Megérkeztek Magyarországra a jó hírek!

Az elmúlt hetekben tapasztalt rohamosan növekvő tendenciája után pénteken csökken mindkét üzemanyagtípus piaci nagykereskedelmi ára. A benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe literenként – örvendeztet meg a Holtankoljak.

A csütörtöki piaci átlagárak az alábbiak:

– 95-ös benzin: 691 forint/liter,

– gázolaj: 788 forint/liter.

A várható árcsökkenés hátterében az olaj árának esése állat, amit a Hormuzi-szoros megnyitásának híre generált.

Csütörtökre még emelkedtek a nagykereskedelmi árak, a benzinért literenként 3, a gázolajért literenként 8 forinttal kell többet fizetniük a kutaknak. Ez a fogyasztók számára a piaci árakban 4, illetve 8 forintos literenkénti áremelkedést eredményezett.

Csütörtökön reggel a Brent típusú nyersolaj világpiaci ára hordónként 93 dollárra csökkent, azóta azonban a nyersanyag ára ismét visszakúszott a 100 dolláros szintre. A magyarországi finomítókban használt Urals típusú kőolaj ára 96 dollár/hordó.

A bankközi devizapiacon csütörtök délelőtt egy dollárért 335 forintot kellett fizetni, az euró árfolyama 388 forint volt.