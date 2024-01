Lelepleződött Orbán Gáspár titkos afrikai küldetése, álcáját a HM fedte fel váratlanul

Orbán Viktor fia már-már komikus módon igyekezett elrejteni, hogy részese az afrikai Csádban tervezett magyar katonai misszió szervezésének; a kormány is titkolózott, de amikor rájöttek, hogy a Direkt36 és a Le Monde francia lap bizonyítékokat szerzett Orbán Gáspár részvételéről a csádi projektben, hirtelen nyilvánosságra hozták azt

– így számolt be a Direkt36 a Telexen megjelent tényfeltárásáról.

Tavaly december elején egy különös jelenetsor játszódott le, akkoriban ugyanis Szijjártó Péter külügyminiszter a delegációjával együtt megérkezett Csád elnöki palotájához. A helyszínen egy arcára maszkot felhúzó figura próbált a kamerák kereszttüzétől távol esni.

Az oknyomozás részeként a cikkírók tucatnyi hasonló felvételt elemeztek, hogy beazonosítsák a fiatalembert, aki történetesen a kormányfő 32 éves fia. Magyar híranyagokból rendre kimaradt, csak csádi vagy nigeri tudósításokban látható az arca.

Az inkognitóját fenntartani kívánó fiatal férfi viszont egyes képkockákon már felismerhetően Orbán Gáspár hátranyalt hajjal, egy rövidebb szakállal és dús bajusszal.

Öltözete azonban kevéssé katonai, inkább lezser eleganciát jelenít meg.

A szerzők segítségül hívták a FaceCheck.ID applikációját, és a talált képegyezések alátámasztották a sejtést.

Az anyagban felelevenítették, a focista és hittérítői karriert is megjáró fiatal Orbán a katonaság felé irányította figyelmét. 2019-ben hivatásos katonává vált Orbán Gáspár minisztériumi ösztöndíjjal (magyar közpénzen) a brit királyi Sandhurst Katonai Akadémia növendéke lett. Azt viszont nem lehetett tudni, ennek elvégzése után hogyan alakult pályafutása.

Az Országgyűlés 2023 novemberében szavazta meg, hogy hozzájárul egy Csádban, illetve a szubszaharai ország közvetlen szomszédaiban – így Nigerben – is bevethető, kétszáz fős katonai misszió küldéséhez. Feladatuk „tanácsadási, támogatási és harctéri mentorálási feladatok ellátása”, így harcolva a terrorizmus és a migráció okai ellen. A váratlan hírt a szakértők is meglepve fogadták, mondván ez kockázatos és költséges terv, ráadásul a magyar érdek körül is kérdőjeleket láttak.

Január elején a Direkt36 a Honvédelmi Minisztérium (HM), Miniszterelnöki Kabinetiroda és Miniszterelnökség, majd a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) részére is közérdekű adatigényléseket küldött, hogy kiderüljön:

Orbán Gáspár pontosan milyen szerepet játszik a készülődő csádi magyar katonai misszió előkészítésében, milyen felhatalmazással, kinek az állományában és hogy hol – esetleg apja közvetlen közelében – végzi a munkáját?

Két hétre rá, január közepén annyi válasz érkezett, hogy Orbán Viktor fia „tiszti rendfokozatban és beosztásban a Magyar Honvédség állományában szolgál”, de még a pontos rendfokozatot sem árulták el, a többi kérdésre pedig nem is válaszoltak. A többi minisztérium vagy tagadott, vagy nem releváns válasszal szolgált.

Közösségi oldalak átböngészése alapján derült fény arra, hogy a kormányfő fia az egyetlen olyan szereplő, aki 2023 májusától 2024 januárjáig a legalább hat, az afrikai magyar katonai misszió előkészítéséhez kapcsolódó tárgyalás mindegyikén részt vett a fotók és videók tanúsága szerint. A Le Monde-nak pedig egy, a csádi hatóságokhoz közel álló forrás azt is elárulta, hogy eleve Orbán Gáspár volt az, aki az Afrikában bevettnek számító „családi diplomácián” keresztül a tárgyalások előmozdításához szükséges kapcsolatokat megteremtette.

Az oknyomozó cikk azt írja, a forrás szerint 2023 július elején a Csádba érkező magyar delegáció fogadását úgy sikerült elintézni, hogy ahhoz Orbán fia Mohamed Bazoumtól, a még július 26-án puccsal megbuktatott nigeri elnök fiától kapott segítséget. Az eredeti tervben a misszió célországa Niger lett volna, de a puccs okán Csádra esett a választás. A tavaly júliusi magyar delegációt hivatalosan Azbej Tristan államtitkár és Máthé László miniszteri biztos vezette.

A minap az Indexen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy interjú utolsó kérdésére válaszolva – minden előjel nélkül – elárulta, hogy

Orbán Gáspár „speciális képzettsége, jogi ismerete és nyelvtudása miatt alakulatától a miniszteri kabinetbe vezényelve a csádi misszió előkészítésében vesz részt, más katonai és civil elöljárókkal együttműködve (...) én rendeltem ki összekötő tisztnek. Ez egy hadsereg, nem kívánságműsor, és ő feladatot teljesít” – fűzte hozzá a tárcavezető.

Korábban Szalay-Bobrovniczky minisztériuma azonban elutasította a közérdekű adatigénylést arra hivatkozva, a csádi katonai misszióval kapcsolatos adatok nem nyilvánosak.

Megpróbálták elérni magát Orbán Gáspárt is, ám mostanáig nem érkezett válasz.

(Címlapkép: A fotón bal oldalon Orbán Gáspár tárgyal Csádban 2024 januárjában - Facebook)