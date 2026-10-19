Magára hagyott fuvarozók és lázadozó kutak

A fejetlenség nemcsak a gépkocsijukat tankoló családokat sújtja, hanem a teljes ellátási láncot. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) által szervezett megmozdulások – amelyek a parlament után már a Mol székháza elé fókuszálnak – világosan mutatják: a vidéki, családi vállalkozásként működő kisebb töltőállomások a tarthatatlan nagykereskedelmi árak és a magas közterhek miatt a bezárás szélére sodródtak. Harminc kis kút lehúzhatja a rolót, miközben a kormány ahelyett, hogy valódi párbeszédet folytatna, tétlenül nézi a piaci feszültségek elmélyülését.

Az igazi vesztesek mégis a magyar dolgozók és fuvarozók. Egy olyan gazdasági környezetben, ahol az üzemanyagár csaknem felét (több mint 291 forintot literenként) a rekordmagas, 27%-os áfa és a fix terhek teszik ki, a kormány nem engedheti meg magának a tétlenséget.

A Jobbik következetes álláspontja szerint nem ígéretekre, hanem drasztikus adópolitikára van szükség: az üzemanyagok áfájának 5%-ra való mérséklésére és a jövedéki adó uniós minimumra szorítására, mert csak így állítható helyre a hazai vállalkozások és a lakosság biztonsága.