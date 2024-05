Magyar Péter nem akar az összes listavezetővel vitázni

"Az ördög a részletekben rejlik. Először is örülök, hogy 18 év után sikerült elérnünk, hogy a Fidesz listavezetője kénytelen legyen leülni egy választási vitaműsorban a kihívókkal" – szögezte le Magyar Péter vasárnapi Facebook-posztjában. Hozzátette:

Másodszor, örülök, hogy a TISZA Párt néhány nap alatt elérte azt, amit őfelsége ellenzékének több, mint egy évtizede nem sikerült, nevezetesen, hogy valódi választási vitaműsor legyen a “köz”televízióban.

Majd a Tisza Párt arca, jelöltje és alelnöke kijelentette: "az persze egészen elképesztő, hogy egy, a közmédiában megrendezésre kerülő választási vitaműsor nem teljesen magától értetődő dolog az Európai Unió egyik tagállamában".

Magyar megerősítette, megkapta a közmédia tájékoztató levelét, hogy lesz vita.

Viszont hosszan felsorolta, az alábbiak nem derülnek ki a levélből:

🔴 mikor, milyen idősávban és hol lesz a vita;

🔴 élő, egyenes adásban közvetítik-e a vitát;

🔴 kik vesznek részt a vitán;

🔴 nézők előtt zajlik-e a vita, vagy zárt stúdióban;

🔴 ha nézők előtt, akkor ki hívja a nézőket;

🔴 milyen sorrendben szólalnak meg a résztvevők, kinek a döntése alapján, esetleg sorsolással dől-e ez el;

🔴 a kezdő megszólalás és a végszó sorrendje, szabályai;

🔴 milyen hosszú műsoridőt szánnak a vitára és mekkora lesz a résztvevők számára rendelkezésre álló időkeret;

🔴 hány kérdés lesz, minden résztvevő minden kérdésre reflektálhat-e;

🔴 valódi vita lesz-e, vagy csak mindenki elmondja a Rogán Antal által lediktált kérdésekre a válaszait;

🔴 ki lesz a vita moderátora, ad-e legalább egy keveset a látszatra a “köz”média hírhamisításban jeleskedő vezetése, hogy ne az egyik kipróbált propagandistájuk vezesse a vitát;

🔴 a vita ismétlésének szabályai, annak biztosítása, hogy az utólagos vágásokat, a “köz”média által előszeretettel használt manipuláció lehetőségét miként zárják ki;

🔴 a vita formátuma és stílusa;

🔴 milyen technikai eszközöket, vizuális elemeket használnak, lesznek-e bejátszások a vita alatt (ha igen, akkor ezeket előre egyeztetik-e).

"Egy objektív, pártatlan, európai választási vitaműsorhoz legalább a fenti kérdésekre tudni kellene a választ. Egy normálisan, nem a propaganda zászlóshajójaként működő “köz”médiában, már eleve ezen kérdésekre adott válaszokkal küldték volna ki a meghívót" – jegyezte meg Magyar.

"Előre jelzem, hogy a TISZA Párt nem fogadja el, ha nem élőben, vagy nem főműsoridőben kerül sor a vitára. Ahogy az sem elfogadható, ha egyszerre akarják leültetni mind a 11 listát állító párt listavezetőjét, hiszen úgy semmilyen érdemi vita nem folytatható és nem is tükrözné a pártok támogatottságának mértékét"

– szögezte le a NER-ből katapultált ellenzéki politikus.

Magyar Péter jelezte azt is, "amennyiben a választási vitaműsorok rendezésében hosszú évek óta tapasztalatot nem szerző “köz”médiának szüksége van segítségre, hogy milyen módon, milyen alapvető szakmai előírások betartásával lehet és kell pártatlan és valódi választási vitaműsort rendezni, állunk szíves rendelkezésükre. Ha esetleg a “köz”média vezetői zokon vennék a fenti észrevételeimet, kérdéseimet, akkor jelzem, hogy ők is pontosan tudják, hogy minden nap asszisztálnak a hírek hamisításához és a göbbelsi kormányzati propagandához" – írta a közmédiával szemben erősen kritikus politikus, aki azt is sérelmezte, hogy legutóbb például tegnap a Fidesz egyik polgármesterétől idézett obszcén szavakat az ő szájába adták.

(Címlapkép: Magyar Péter - Béli Balázs/Alfahír)