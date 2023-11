„Magyar gógyi és vagányság”, fidelitasos voksturizmus és voksturistaház egy budai magánklinikán

„Magyarországnak olyasmit kell nyújtania, amit más nem mer, nem tud vagy nem akar, esetleg eszébe sem jutott. A gógyi és a vagányság még mindig kemény valuta a világgazdaságban. És ebben nem állunk rosszul.” – mondta Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán. A kormányfő által a magyarok e tulajdonságai iránt nem mindenki rajong. Az EU-ban például nem vált ki rokonszenvet, ami azért is említendő, mert szoros vele a viszonyunk. A ravaszkodás egyébként valóban a siker receptjét jelentheti a NER esetében. Jó eséllyel kiváltható vele az azonos esélyek fölöslegessége, a tisztességes választás lehetősége, az átlátható és tiszta játék szabályai.

A 24.hu által bemutatott történet 2021-ben kezdődött, amikor a fideszes kétharmad segítségével a parlament elfogadott egy büntető törvénykönyi módosítást.

Azt, hogy onnantól kezdve ne legyen közokirathamisítás, ha a tulajdonos hozzájárulásával egy „gógyis” bejelentkezik egy ingatlanba, pedig nem is fog ott élni. Ezzel pedig tágra nyílt a kapu a tömeges voksturizmus előtt is, azaz azon „vagányok” előtt, akik csak azért létesítettek új, fiktív és ideiglenes lakcímet, hogy választójoguk keletkezzen azon a területen.

A történet 2022-ben szeptemberében folytatódik, amikor a 24.hu rátalált egy a Budai Várnegyedben az Ostrom utcában található magánklinika címére, ahová új lakóként gyanúsan sokan, főként fidelitasosok jelentkeztek be, pár nappal egy időközi választás előtt. A választás tétje óriási volt, ezzel az egy szavazattal többségbe kerülhetett a Fidesz a testületben. Legtöbbjük új otthonra a fül-orr-gége központban, a jóalvás központban, a neurológiai és a szemészeti központban lelt, a fideszes kispárt kommunikációs igazgatója pedig a kardioközpontban találta meg magának új hajlékát.

A kormánypárt végül kis fölénnyel, összesen 60 szavazattal győzte le az ellenzék jelöltjét. A lap megkérdezte a bejelentkezők közül Baczkó Norbertet, a Fidelitas volt alelnökét, aki a Fidesz listás országgyűlési képviselőjelöltje volt az április 3-ai választáson, valamint a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa, hogy miért létesített lakcímet az Ostrom utcában egy sor ismerősével együtt, s hogy élve az új lakcím nyújtotta lehetőséggel elment-e szavazni az időközi választáson. A politikus válaszából az derült ki, hogy jóban van doktor Babai Lászlóval, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökével, akinek cége a klinika tulajdonosa, a választáson való részvételéről pedig azt, hogy az magánügy.

A Fidelitashoz köthető emberek azóta egymás után költöznek ki a klinikáról. Volt közöttük olyan, aki csupán egyetlen hónapig „lakott” a klinikán. De olyan is, akinek a költözéssel az édesanyja is itt szavazhatott, sőt, a 76 éves, miskolci panel 8. emeletén élő nagymamája is beköltözött öt nappal a választások előtt a magánklinika címére, 20 nap múlva pedig visszatért Miskolcra.

Nem okozott meglepetést, hogy a választást követően az emberarcú fideszes Fürjes Balázs követelni kezdte az I. kerületi polgármester lemondását, mondván, hogy a mögötte álló politikai erők kisebbségbe kerültek a Budavári Önkormányzatban. Váradiné Naszályi Márta azonban nem mondott le, azóta is áll a bál a kerületben. Hamarosan önkormányzati választás lesz. Lesz gógyi meg vagányság is.

Ahogyan látható, egyedül Babai doktor lehet az, aki nem vette félvállról ezt az ügyet. Nem biztos, hogy így van, de nem elképzelhetetlen, hogy neki inába szállt a vagányság. A 24 cikke megjelenéséig titkárjelölt volt a hétvégi orvoskamarai választáson, másnap azonban visszalépett a jelöltségtől.

(Címlapkép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszédet mond a Fidelitas XX. kongresszusán a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2023. november 11-én. MTI/Komka Péter)