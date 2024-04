Magyar Péter nem erősítette meg, hogy pártja valóban indul-e a fővárosban is

A Tisza Párt Budapest három kerületében is indít polgármesterjelöltet, hogy fővárosi listát is tudjanak állítani – legalábbis az Index szerint. Az ellenzéki párt vezetője nem erősítette meg, de nem is cáfolta a lap értesüléseit.