Mától 643 forint a benzin átlagára, a gázolajért pedig ennél 10 forinttal többet kell fizetni

Szerdától csak a benzin nagykereskedelmi ára változik, bruttó 2 forinttal kerül többe a literenként – írta meg a Holtankoljak.hu. A gázolaj árához most nem nyúltak – tették hozzá.

A hét közepén az alábbi átlagárakkal számolhatunk a hazai kutakon:

🟢 95-ös benzin: 643 Ft/liter

⚫ Gázolaj: 653 Ft/liter

Orbánék most úgy próbálnak csinálni, mintha nem azért lennének ilyen magasak az árak, mert szét vannak adóztatva az üzemanyagok. Nagy Márton fideszes gazdasági miniszter behívatta a MOL vezetőit az elszálló üzemanyagárak miatt. A színjáték részeként múlt pénteken némileg csökkentették a benzin és a gázolaj árát is. De ezt már egyre kevesebben veszik be.

Az üzemanyagokon csaknem 50 százalékos az adótartalaom, így ez egy óriási bevétel a Fidesz-kormánynak. Minél drágább, annál több. Nem fognak lemondani róla...

(Címlapkép: Autós emeli le a töltőpisztolyt a Mol gyáli töltőállomásán 2020. január 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd)