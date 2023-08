Mégis Mészáros Lőrinc lízingcégéé a 27 milliárdos luxusjacht

Az ország leggazdagabb emberének cége lízingeli azt a vadonatúj, 63 méteres luxusjachtot, amin nemrég lencsevégre kapták a Mészáros-házaspárt a Földközi-tengeren - derült ki a jacht hivatalos irataiból, amit több hazai portál is egy időben szerzett meg. Egy máltai újságíró-alapítványra, a The Daphne Caruana Galizia Foundationre hivatkozva a Telex azt írja,

a Mészáros Lőrinc-féle Magyar Bankholdinghoz tartozó cég, az Euroleasing Zrt. a tulajdonosa a Rose d'Or, avagy Arany Rózsa névre hallgató jachtnak,

méghozzá idén július 5. óta.

Ez azt jelenti, hogy az Euroleasing mint lízingbeadó megvette a jachtot, és egy egyelőre ismeretlen kilétű lízingbevevő pedig használja azt, amiért fizeti a lízingdíjat. Ám mivel a papírokon nincs feltüntetve, ki is a lízingbevevő, nem tudni, pontosan Mészáros milyen konstrukcióban vette igénybe a szuperjachtot. Az akár 27 milliárd forintot is kóstáló luxushajó nem biztos tehát, hogy csupán orosz oligarchához tartozna, mint ahogy azt korábban pedzegették, de hajós portálos pletykák szerint ettől függetlenül a háttérben orosz milliárdosszál is húzódhat.

Mészárosék Nápolyban szálltak fel az impozáns NER-jachtra július 31-én, majd Sorrentóban kötött ki az időközben, augusztus 3-án a fedélzetre felszálló Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea. A Földközi-tengert átszelő hajótúrát a 444 stábja örökítette meg.

(Címlapkép: Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc a Parlamentben - Béli Balázs/Alfahír)