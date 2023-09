Meglepetés: a Mészáros Autó Javító Kft. szervizeli négy évig a mentőkocsikat 4 milliárdért

Mészáros Lőrinc autószerelő vállalkozása javíthatja a mentőautókat a következő négy évben, összesen négymilliárd forintért – vette észre a 444 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren közzétett hirdetményt.

A közbeszerzés tárgya gépjárművek teljes körű garancia-és szavatossági időn túli javítása, melyeket az Országos Mentőszolgálat a saját műhelyében bármely okból nem tud, vagy nem akar elvégezni.

A keretösszeg évente 1 milliárd forint a következő 48 hónapban, amit innentől a - hibás helyesírással bejegyzett - Mészáros Autó Javító Kft. végez.

A portál cikke szerint Mészáros Autó Javító Kft.-n kívül egyetlen másik cég pályázott az OMSZ nyílt pályázatán, a Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A vállalkozást azonban formai hibák miatt kizárták. Utóbbi az Optenben található adatok szerint egy kis cég, 7 alkalmazottal és bár az utóbbi években ugrásszerűen nőttek a bevételei, még tavaly is csak 232 millió forint folyt be hozzájuk, kevesebb mint negyedannyi, amennyi értékű munkát most az OMSZ-től kapnának egy évre bontva.

A 2011-ben alapított Mészáros Autó Javító Kft. ezzel szemben 650 millió forint árbevételt könyvelt, de így is veszteséget termelt, mínusz 383 millió lett az eredménye.

Az biztos, hogy megérte a biznisz, mert az OMSZ-szel kötött szerződés éves összege jóval nagyobb, mint a cég eddig rekordbevétele.

A lap emlékeztet: Mészáros Lőrinc az utóbbi pár évben autós vonalon is erősített, a szerviz mellett kereskedése is van. A Mészáros M1 Autókereskedő Kft. szintén sikerrel szerepel közbeszerzéseken, idén a Nemzeti Agrárkamara tenderét húzták be, 876 millió forintért üzemeltethetik három éven át a szervezet flottáját. Alvállalkozóként ebben a bizniszben is felbukkan a Mészáros Autó Javító Kft.

