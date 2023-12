Mészáros Lőrinc idén újra a leggazdagabb magyar

591,3 milliárd forintos vagyonával ismételten Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyarrá avanzsált – derül ki a Forbes legfrissebb listájából.

Egy év kihagyás után újra Orbán Viktor földije végzett milliárdoslistánk élén. Az elmúlt egy évben becslésünk szerint több mint 150 milliárd forinttal nőtt a Mészáros-vagyon

– írja a lap, megjegyezve, a növekedés egyik oka, hogy az Opus Global Nyrt. erős évet tudhat maga mögött.

Tavaly Csányi Sándor OTP-vezér és Felcsuti Zsolt MPF Holding-tulajdonos vette át a vezetést a leggazdagabb magyarok listáját 2017 óta vezető Mészárostól. Most azonban a sikert sikerre halmozó üzletember újra a legtehetősebb hazánkban. Csányinak 573,7 milliárd forint, Felcsutinak 442,9 milliárd forint a becsült vagyona.

A 2023-as listán nyolc olyan milliárdos foglal helyet, akik a korábbi években lecsúsztak, ám idén újból visszatértek az ötvenes listára. Ilyen például Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum és a XXI. század intézet főigazgatója vagy épp a 4iG-vezér Jászai Gellért.

A felcsúti nagyvállalkozó és a többiek mellett viszont több új név is felbukkant.

Idén először Tiborcz István, Orbán Viktor veje is szerepel a top 50-es listán, egyenesen a középmezőnybe, a 27. helyre ugrott 75,3 milliárd forintos becsült vagyonával. Ezenkívül az 50 leggazdagabb magyar közé került be Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N létesítményüzemeltetéssel foglalkozó Zrt. tulajdonosa, és Száraz István, a jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a barátja is. Szintén új szereplő a listán Balásy Gyula, a nemzeti konzultációs plakátkampányok tetemes részét elnyerő Lounge csoport tulajdonosa, aki 56,8 milliárd forintos becsült vagyonával az 50-es lista 40. helyére lépett be.

Az 50 leggazdagabb magyar összvagyona 6935 milliárd forintra rúg, ez a hazai 2022-es GDP körülbelül 10 százalékának felel meg. Ráadásul most először öt magyar is lesz a Forbes nemzetközi (dollár)milliárdoslistáján

Plusz nehézséget jelentenek a sokmilliárd forintnyi összegeket tömörítő magántőkealapok, ezeknek ugyanis nem kell nyilvánosságra hozniuk, hogy pontosan kikhez tartoznak a bennük elhelyezett vagyonok. Mindezt számításba véve egyes vállalkozók, jelesül Mészáros Lőrinc vagyonának végösszege is jóval tekintélyesebbre hízott.

