Miért elégedetlenek a rendvédelmi dolgozók a Tisza-kormány intézkedéseivel?

Kampányígéretek a fiókban, félmegoldások a bérpapíron

A 2026-os választási kampányban a Tisza Párt hangzatos szlogenekkel és nagyszabású vállalásokkal próbálta megnyerni a hivatásos állományt. Programjukban feketén-fehéren szerepelt, hogy „helyreállítják a rendvédelem becsületét és tekintélyét, megújítják a bérrendszert, és vonzó életpályát kínálnak”.

Az ígéretek listája impozáns volt: azt hirdették, hogy a rendőr és a tűzoltó végre azt érezheti majd, hogy az állam mögötte áll, a társadalom megbecsüli, és a kezdő fizetések alacsony szintjét, valamint a túlterheltséget is felszámolják. A választók pedig hittek a változásban – abban, hogy a rendvédelem megbecsülése nem merül ki az üres retorikában.

A valóság azonban – mint ahogy az lenni szokott – kijózanító pofonnal ért fel a rendvédelmi dolgozók számára. A 2027-es költségvetési tervezet adatai önmagukért beszélnek: a Tisza-kormány ahelyett, hogy radikális és igazságos béremelést hajtana végre, csupán kozmetikázza a rendszert.

• Az illetményalap elenyésző emelése: a rendvédelmi illetményalap – amely a köztisztviselői alaphoz hasonlóan 2008 óta, immár közel két évtizede mozdulatlanul, szégyenletes módon 38 650 forinton ragadt – a Tisza-kormány alatt csupán 10 százalékkal, 42 515 forintra emelkedik.

• Pótlékok és differenciálás: bár bevezetésre kerülnek különböző pótlékok (például a hivatásos pótlék emelése vagy a központi régiókban élők preferált szervezeti pótlékai, valamint a RIASZ-osok és határvadászok 15%-os növelése), ez rendszerszintű bérrendezés helyett csupán tüneti kezelés.

• A sokat hangoztatott, átlagosnak mondott 15%-os emelés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magasabb bérsávban lévők 13%-ot kapnak - ami a mindennapi infláció és megélhetési válság mellett kevés a pályaelhagyás megállítására.

Mi lenne a megoldás?

A Jobbik számára a rendvédelmi dolgozók megbecsülése nem aktuálpolitikai trükk, hanem 15 éve következetesen képviselt program. A párt az elsők között és évtizedek óta szorgalmazza a 2008 óta befagyasztott rendvédelmi illetményalap radikális megemelését.

A Tisza-kormány 42 515 forintos kompromisszuma édeskevés: a Jobbik álláspontja szerint legalább 50 000 forintra kellett volna emelni az illetményalapot ahhoz, hogy a kampányban megígért tisztes megélhetés valósággá váljon.

A Jobbik átfogó rendvédelmi programja nem csupán csepegtetett pótlékokból áll, hanem valódi, kiszámítható elemeket tartalmaz:

• A rendőrség létszámának 10 000 fővel történő növelését, hogy ne omoljon össze a közbiztonság.

• Szolgálati lakásprogramot a pálya vonzerejének és az állomány helyben tartásának javítására.

• A megszüntetett rendőrőrsök újranyitását és az utcai rendőri jelenlét drasztikus megerősítését (egyenruhás és civil járőrökkel).

• A méltó bérezés mellett a szolgálati nyugdíjrendszer visszaállítását.

A Tisza-kormány a múltban szívélyesen válogatott a Jobbik programpontjaiból – legyen szó az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentéséről, az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról vagy a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról –, talán sikerül átvenni a rendvédelmi programjukat is. Ennek a területnek a becsületét ugyanis nem szlogenekkel, hanem tettekkel kell visszaállítani.