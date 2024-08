Mit kell átgondolnunk, ha etikettcímkéket szeretnénk rendelni? (x)

A világ folyamatosan változik, ami szükségessé teszi az új megoldásokat, technológiai fejlesztéseket. Fontos, hogy a különböző feladatokat – legyen az például a készletezés, a leltározás, a termékek rendszerezése, a vásárlók tájékoztatása vagy a vásárlás – gyorsabbá, egyszerűbbé tudják tenni a cégek.

Ezt a célt szolgálják az etikettcímkék is, amelyek ma már számos különböző formában, illetve többféle kivitelben is készülhetnek attól függően, hogy pontosan hol és mire szeretnénk használni őket. A címke készítés a dunasp.hu szolgáltatásai között is megtaláható, így ha szükségünk van a használatukra – akár nagyobb mennyiségben is – akkor tőlük tudunk rendelni.

Mielőtt azonban árajánlatot kérnénk vagy leadnánk a rendelésünket a címkékre, van néhány fontos dolog, amit érdemes átgondolnunk. Mai cikkünkben ezek közül hozzuk most a három legfontosabbat.

Milyen típusú címkékre van szükségünk?

Mindenekelőtt azt kell alaposan átgondolnunk, hogy pontosan milyen típusú címkékre van szükségünk annak érdekében, hogy az adott feladatot a megfelelő módon tudjuk elvégezni.

E tekintetben sokféle lehetőség közül választhatunk, ha például az alapanyagot vesszük alapul, akkor készülhetnek papírból, termálpapírból és akár műanyagból is, de a hátoldalukra kerülő ragasztó típusa is változó lehet.

Vannak olyanok, melyek könnyen eltávolíthatóak anélkül, hogy nyomot hagynának a felületen, de léteznek olyanok is, amiket az erős tapadásuknak köszönhetően nehezen lehet leszedni.

Sőt, vannak olyanok is, amik speciális ragasztóval vannak ellátva, amik jól bírják az alacsony hőmérsékletet. Ezeket akár a hűtőházakban tárolt termékekre is hatékonyan lehet alkalmazni.

Milyen mennyiségben van szükségünk a címkékre?

Szintén fontos kérdés, hogy mekkora mennyiségben van szükségünk az etikettcímkékre.

Ezzel kapcsolatban érdemes inkább nagyobb mennyiségre leadni a rendelésünket, ezzel ugyanis elkerülhetjük azt, hogy véletlenül kifogyjunk belőlük, és emiatt álljon egy folyamat.

Mikor van szükségünk rájuk?

Végül, de nem utolsósorban az is egy fontos tényező, hogy mikor van szükségünk rájuk. Még bőven időben vagyunk-e a rendeléssel, vagy érdemesebb inkább az express szolgáltatást választani.

Ez utóbbi esetben a gyártó akár 5-6 munkanap alatt el tudja készíteni számunkra a címkéket.

Éljünk az etikettcímkék nyújtotta lehetőségekkel!

Nem vitás, hogy az etikettcímkék fontos szerepet töltenek be, hiszen számos feladatot, folyamatot sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá tesznek. Ha címkekészítésről van szó, akkor a lehetőségek szinte végtelenek.

Bármilyen formában, illetve többféle kivitelben is kérhetjük őket, ha pedig rövid határidővel van szükségünk rájuk, a gyártók arra is tudnak megoldást számunkra az expressz nyomtatás keretén belül.

Amennyiben szakértőkre szeretnénk bízni a feladatot, és nem akarunk kompromisszumot kötni a minőséggel kapcsolatban, akkor a dunasp.hu szolgáltatását érdemes választanunk.