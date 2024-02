MTÜ-vezér: Vendégmunkások kellenek a magyar turizmusba, nélkülük nem tud jól működni az ágazat

Kezd visszaállni a turizmus a válság előtti szintre, a további növekedéshez különösen fontos lesz a marketing, vendégmunkások nélkül az ágazat nem tud megfelelően működni - többek között ezekről is fejtegette gondolatait a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a turizmus.com oldalnak adott interjújában pár nappal ezelőtt.

Könnyid László szerint bár az oktatás fontos, be kell látni, hogy a magyar munkaerőpiacról nem lehet maradéktalanul megoldani valamennyi, a gazdasági növekedés szempontjából kiemelten fontos ágazat humánerőforrás-gondját, ami a turizmusban is jelentkezik. Így, akár ha csak ideiglenes jelleggel is,

jó, ha külföldi munkavállalókkal töltik be ezeket a munkaköröket, hiszen nem sérülhet a termelékenység.

- körvonalazta meglátásait a turisztikai ügynökséghez másfél éves kihagyás után visszatérő vezérigazgató.

Könnyid az általa vezetett MTÜ átszervezéséről is beszélt, és emellett a szemléletváltást, illetve új nézőpontok bevezetését mindenképpen indokoltnak tartja.

Szavai alapján tehát a kormányzati csúcsszerv vezetője is újabb külföldi vendégmunkások alkalmazásában gondolkodik a jövőre nézvést Magyarországon, egyetértésben a folyamatot erőltető Orbán-kormánnyal és Fidesszel.

(Címlapkép: Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyetteseként beszédet mond a Millennium Házában 2021. december 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd)