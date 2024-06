Németh Szilárd gyűlöletkeltése szintet lépett Csepelen - Románozni kezdték a polgármestert

Bár még nem hivatalos a döntés, Németh Szilárd a csepeli képviselő-testületbe Tóth Endre Mátét, a Dél-Pesti Tankerületi Központ vezetőjének fiát, valamint Gál Balázst, a Csepel SC egyik vezetőéjét küldi be - írja a Csepel.info. Mint írják, ők Németh Szilárd legvadabb hívei, akik a portál információi szerint a polgármester elleni lejárató kampányt is vezették.

Csepel polgármesterét románozó fideszesek jelentek meg

Már a kampányban megjelent Borbély Lénárd románozása a csepeli Fidesz és a Fidelitas internetes trollhadseregének végső érveinél. Ez már magában jelezte a csepeli fideszesek és Németh Szilárd kétségbeesettségét. Ők főként a Facebook-oldalakon próbálták elhitetni, hogy mivel nem a mai Magyarország területén született a csepeli polgármester, ezért ő román. Abszurd, kínos és szánalmas.

Németh Szilárd embere, Gál Balázs most folytatta ezt a sort. Borbély Lénárd Telexen megjelent interjújára reagált. Arra, hogy van olyan képviselő – ezek szerint ő – aki nem is Csepelen lakik. “Lénárd azt kihagytad, hogy 14 éve Csepelen dolgozom és ez téged nem zavart mikor a kampányodat irányítottam 2019-ben. De most akkor én meg mondjam azt, hogy legalább én, veled ellentétben Magyarországon születtem?” – fogalmazott bejegyzésében.

Valójában nem is irányította soha a kampányt

Ábel Attila alpolgármester Gál posztja alatt reagált a megszólalásra. Mint írta,

“Kedves Balu! Soha nem irányítottad a kampányt. Abszolút mellékszereplő voltál. Ráadásul teljesen nyilvánvaló, hogy kivitted az információinkat Szilárdnak. Csak kárt okoztál, aláástad a csapaton belüli bizalmat. Most is csak egy bábu vagy, még csak nem is te románozol olyan finoman, hanem Szilárd. De azért már nem kell sok a DK-s románozásig.”

A Csepel.info megkereste az alpolgármestert, aki elmondta: Gál Balázst Németh Szilárd kérésére vették át az önkormányzatba:

“Szilárd azt mondta, hogy óriásit csalódott benne, és jellemtelen embernek tartja. Személyes okokra hivatkozva kérte, hogy vegyük át az önkormányzatba. Amikor rájöttünk, hogy valójában Szilárdhoz viszi a belső információkat, lelépett, és másnap már újra Németh Szilárdnál dolgozott: a Csepel SC vezetője lett.”