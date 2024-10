Nevetséges és vérlázító: többször elkapták, mégis újra és újra kábítószer hatása alatt vezetett

Nem könnyen állítják meg az ilyen felelőtlen állampolgárokat. Bár a szóban forgó férfit közúti gyilkossággal nem vádolták meg, de azt azért megállapíthatjuk: nem biztonságos bedrogozott állapotban autót vezetni.

Első alkalom

A vádirat szerint 2022 szeptemberében próbálták meg igazoltatni a rendőrök, azonban a tettes elhajtott, majd leparkolta a járművet és gyalog próbált távozni. A rendőrök azonban követték, és elfogták. A közeli szemetesben megtaláltak 11 zacskó különböző típusú kábítószert, amit az elkövető dobott el. A terhelt ruházatának és járművének átvizsgálásakor további kábítószerek, kábítószer fogyasztáshoz szükséges eszközök került elő, és több mint 250 ezer forint is. A szakértői vizsgálat alapján a járművezetéskor a vádlott vérében is kimutatható volt többféle kábítószer hatóanyaga.

Második alkalom

2022 novemberében újra járművezetés közben igazoltatták az elkövetőt, és a járműben ismét többféle kábítószert, tablettákat, kristályos anyagot találtak, valamint ismét bebizonyosodott, hogy a vádlott kábítószer hatása alatt vezette az autót.

Harmadik alkalom

2023 januárjában egy győri benzinkúton igazoltatták a férfit, amikor is a ruházatában és a járművében újra kábítószert találtak, és a vizsgálatok azt is alátámasztották, hogy ekkor is kábítószer hatása alatt vezetett.

A vádlott minden alkalommal úgy vezette a járművét, hogy őt korábban a Győri Járásbíróság több eljárásban is eltiltotta a járművezetéstől.

Utolsó alkalom?

Végül 2023 szeptemberében ismét igazoltatták a terheltet, ekkor már gyalogosan közlekedett, de mind a ruházatában, mind a szervezetében ismét találtak kábítószert.

Az ügyészség a terheltet minősített kábítószerbirtoklással, több rendbeli bódult állapotban elkövetett járművezetéssel, eltiltás hatálya alatti járművezetéssel vádolja. A halmazati szabályok alapján vele szemben akár tizenöt évig tartó szabadságvesztés is kiszabható. Az érdemi döntést az ügyben várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

"Az ittas és bedrogozott, társadalomból kiilleszkedett ámokfutók miatt gyakorlatilag bárhol életveszélyben lehetnek a jogkövető magyar állampolgárok"

- írta publicisztikájában Adorján Béla, a Jobbik elnöke, az országos közéletbe a közelmúltban berobbanó politikus.