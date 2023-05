Norbit otthagyta az Orbán-család, majd Csollány halálát hozta fel a 40 milliós bírság kapcsán

Tegnap jött a hír, hogy a Gazdasági Versenyhivatal megállapította, a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat többek között a termékek hatásairól, összetételéről, illetve a diéták eredményességéről. A GVH közleményében azt írta, hogy a vállalkozás együttműködött a hatósággal és elismerte a jogsértést, 40 millió forintra mérsékelve ezzel a bírságot.

A Telex beszámolója szerint a GVH szakemberei bő egy éves időtartamot vizsgálva összesen 280 videóbejegyzést néztek át és arra jutottak, hogy azok megtéveszthették a fogyasztókat

-a termékek összetételéről

-hatásairól

-a cég piaci pozíciójáról

-illetve egy termék esetében annak forgalmazhatóságáról.

Az eljárás feltárta: a videók megalapozatlanul hirdették az Update termékeket egészségre ható tulajdonságra, valamint betegségek megelőzésére, kezelésére utaló állításokkal (pl. „elmúlik a cukorbetegség, elmúlik a magas vérnyomás”).

A hatóság ugyanakkor tekintettel volt a cég együttműködésére is; a Norbi Update ugyanis beismerte a jogsértést, visszamenőleg törölte a kifogásolt videókat és lemondott a jogorvoslat lehetőségéről.

Norbi azonban a Facebook-oldalán közölte: elfogadni egy csökkentett bírságot, vagy elismerni azt, nem ugyanaz.

Majd egy kissé meghökkentő fejtegetésbe kezdett a közösségi oldalán.

"Tévékampányba kezdtem, le is ment, meg is vizsgált a GVH és nem bírságolt meg. De a szabályokat tovább szigorították. A gyógyszerlobbi. Az a lobbi, aki klinikai vizsgálatok híján telenyomta a világot covid-vakcinával. A kívánt és nem kívánt káros élettani hatást nem vizsgálta a hatóság. Tele a temető fiatal kortársaimmal. Szegény Csollány is belehalt, márt ráoltottak. Nem tudom. Amikor engem, a Feleségem megszúrtak, nem végeztek covid-tesztet.

Tudnotok kell, velem példát statuálnak, mert első voltam. Most már egy élelmiszer gyártó, vagy étrend-kiegészítő gyártó sem utalhat semmilyen élettani hatásra. Ha igen, akkor még nem jelentették fel.

Most már egy élelmiszer gyártó, vagy étrend-kiegészítő gyártó sem utalhat semmilyen élettani hatásra. Ha igen, akkor még nem jelentették fel. Ha este bekapcsolod a tévét, csak gyógyszer reklámot látsz, mert mindenre az a jó. Ha fáj a fejed, akkor fájdalomcsillapító és boldogság lesz. Az mindegy, hogy mitől fáj. Ha kövér vagy és fogyni akarsz, akkor szúrj Ozempic-et,, vagy Succenda-át, mindegy mit okoz hosszútávon a szervezetedben. A kamilla teát sem szabad már gyulladáscsökkentőként reklámozni" - írta Norbi.

Mindenesetre aggasztó jel lehetett számára, hogy néhány héttel ezelőtt, március végén azt szúrta ki a Telex, hogy átalakult a Norbi Update vezetése is. Schobert Norbert egy személyben maradt vezérigazgató, míg az eddigi igazgatótanács megszűnt.

Ennek eddig tagja volt Rubint Réka, valamint a NER-sajtó bulvárpápája, Ómolnár Miklós és a miniszterelnök öccse, Orbán Áron. Ők hárman mostantól nem vesznek részt a cég vezetésében.

(Címlapkép: Norbi és az Update oldala - Facebook)