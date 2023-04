Nyomozni álláskeresés közben? Miért ne? (x)

Elég furán hangzik elsőre, hogy arra biztatunk mindenkit, hogy nyomozzon egy kicsit mielőtt jelentkezik egy álláshirdetésre, pedig igazából teljesen logikusan hangzik. Hiszen ha belegondolunk, a munkáltatók, a vállalatok mindent megtudnak rólunk, miért ne lehetne ugyanez fordítva is?

Hiszen a munkavállalás mint olyan, egy abszolút kölcsönös kapcsolat, hiszen amit mi nyújtunk, azért kapnunk is kell valamit. Ez persze közel sem merül ki a bérben, bár ez sem elhanyagolható tény. Mai írásunkban összegyűjtöttük, hogy mire érdemes oldafigyelnünk álláskeresés során!

Tudjunk meg minél többet a vállalatokról!

Rengeteg olyan cég akad, akik híresen jó munkáltatók, míg azért valljuk be, akad szép számmal olyan is, akit szívünk szerint elkerülnénk. Hogy ez mi alapján dől el? Természetesen sok tényező van, ami szubjektív, de a https://kecskemetallas.hu/vallalatok oldalán szereplő vállalatokat akár objektív módon is meg tudod ítélni.

Számtalan adat elérhető ugyanis nyilvánosan az interneten fellelhető cégkivonatok alapján. Sok esetben előfizetés nélkül is sok információhoz juthatunk, úgy mint az átnevezések, az éves bevételek, sőt akár azt is láthatjuk, hogy van-e bármilyen negatív információ a vállalatot illetően.

Mindenki a létbiztonságra törekszik, senki sem szeretne csődeljárás alatt álló cégnél elhelyezkedni, hiszen alapvetően mindenki hosszú távra keres munkát.

Merjünk kérdezni!

Ha valami nem tiszta az álláshirdetés kapcsán, akkor bátran merjünk kérdezni, ugyanakkor fontos méregelni azt, hogy mivel keressük meg a vállalatok kapcsolattartóit vagy mivel ne. Így ha lényeges kérdésben nem látjuk tisztán a feltételeket, akkor mindenképpen érdeklődjünk, hiszen ennek alapján tudjuk eldönteni, hogy szeretnénk-e jelentkezni vagy sem.

Sajnos idehaza korábban elterjedt az a tendencia, hogy a jelentkező és a toborzó nincs egyenrangú helyzetben, ez viszont szerencsére kezd a helyére billenni. Éppen ezért az állásinterjú során fontos, hogy a kölcsönösség elve érvényesüljön.

Úgy, ahogy a leendő munkáltató szeretne rólunk minél többet, hogy alapos döntést tudjanak hozni, úgy nekünk is feladatunk, hogy mindent megtudjunk az adott cégről, hogy egy esetleges pozitív elbírálás esetén mi magunk is felelősségteljesen, a lényeges információk birtokában tudjunk döntést hozni.

Olvassunk HR-es híreket!

Az álláskeresés több teendő összességét jelenti. Ez jelenti többek között a CV megírását, a pályázatok beküldését és nyilvántartását, valamint az utánkövetést is, de ha igazán profik akarunk lenni, akkor HR témában is olvasgatunk, hiszen rengeteg felmérés készült már a munkáltatókról, érdemes ezekben is elmélyedni, hátha megtaláljuk a kiszemelt céget akár nagyon jó, akár nagyon rossz helyen!

Fontos döntést készülünk meghozni, szükségünk lesz hozzá minden lényeges adatra és véleményre, de mindenképpen ügyeljünk arra, hogy csak az objektív forrásokat tekintsük hitelesnek!