Orbán közép-európai jogászprofesszorokkal diskurált a Karmelitában

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban fogadta a Miskolci Egyetem Közép-európai Akadémiájának (CEA) küldöttségét, köztük neves lengyel, szerb, horvát és magyar jogtudósokat - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke, aki nem volt túl közlékeny az eszmecserével kapcsolatban.

Havasi röviden a következőkkel folytatta közlését.

A megbeszélésen a kormányfő tájékoztatást adott a magyar EU-elnökség célkitűzéseiről, és eszmét cseréltek a jogállamisággal kapcsolatos vitákról, valamint a nemzetállamok jövőjéről az Európai Unióban

- olvasható a közleményben.

Ismert, Orbán Viktor mai sajtótájékoztatóján a régiót érintő árvízprobléma hazai helyzete kapcsán arról számolt be, hogy valószínűleg majd jövő hét közepén hagyhatja el az árhullám tetőzése az országot. A kormányfő szerint Magyarország a helyzet komolysága ellenére is biztonságban van, nincs hiány sem eszközben, sem élőerőben. Arról is szólt, hogy a budapesti vízszint tetőzését szombat éjjelre várják, valamint a kormány Árvíz Vonalat hozott létre.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadja a Miskolci Egyetem Közép-európai Akadémiájának küldöttségét 2024. szeptember 19-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)