Orbán Viktor a Néppártól: „Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére!”

„Van pápánk” Van remény!” – írta ki csütörtök este a Facebookra Orbán Viktor, ő maga pedig figyelemmel követi, hogy mi történik a Vatikánban – mondta péntek reggeli rádiós beszélgetésében a miniszterelnök. Nagy változásokra nem számít, mivel Ferenc pápa embere – tette hozzá.

Orbán Viktor, aki szerint Magyarország olyan, hogy „vannak katolikusok és vannak reformátusok”, úgy vélte, mindenkinek van lelki vezetőre. A miniszterelnök erkölcsi támpontnak tekinti az egyházfőt.

Ezt követően Ukrajna esetleges uniós csatlakozására terelődött a szó. Felidézte, Robert Fico szlovák államfő szerint amit Ursula von der Leyen mondott, az gazdasági öngyilkosság. Orbán Viktor azt mondta, ha béke lesz, akkor olcsóbb lesz az energia, ami miatt lendületet kapna a gazdaság is. Az orosz energiahordozók importjának leállításával kapcsolatban azt mondta, a magyarok fizetik a legolcsóbb energiaszámlákat. Úgy látja, ha eltiltanak az orosz energiától, az megemeli a külföldről vásárolt energia árát 600-800 milliárd forinttal.

Orbán Viktor szerint most meg kell harcolnia azért, hogy ne kelljen kétszer annyit fizetni az energiáért, mint most. Közölte, eddig „egyhangúsággal” (sic!) kellett döntést hozni, most meg ezt minőségi többséggel is meg lehetne szavazni.

A kormányfő színjátéknak tartja, hogy a Tisza Párt azt mondta, nem támogatják Ukrajna gyorsított csatlakozását. „Nehéz komolyan venni bárkinek a véleményét, ha előzőleg eljátszotta a szavahihetőségét” – utalt Magyar Péterre, a párt elnökére. Orbán Viktor azt mondta, jól ismeri a Néppártot, az egy fegyelmezett pártcsalád.

„Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére!”

– tette hozzá. Szerinte a Néppártban mindenki háborúpárti, genderpárti.

Gyurcsány Ferenc távozásával kapcsolatban úgy vélekedett, a Demokratikus Koalíció „élet-halál harcot” vív a Tisza Párttal. Azt is mondta, Dobrev Klára lett a DK új vezetője.

A honvédelmi miniszter kiszivárgott hangfelvételéről Orbán Viktor azt mondta, a kormány álláspontja hallható, mely szerint a „békéhez erő kell, a békéhez hadsereg kell”. Azt mondta, a honvédség arra való, hogy baj esetén megvédjék a hazát.

„Nekünk nem egyenruhás munkavállalók, hanem harcosok kellenek”

– mondta.

Ruszin-Szendi Romulusz ügyével kapcsolatban azt mondta, a hadsereget távol kell tartani a pártpolitikai vitáktól, ezért nem kommentálta hosszabban a vezérkari főnök két évvel ezelőtti leváltását. Szerinte a hadvezetés akkoriban ukránpárti volt, nem magyarpárti, vagy legalábbis a magyarpártiságot Ukrajna támogatásán keresztül képzelte el. Hangsúlyozta, sem kívülről, sem a hadsereg vezetésétől nem fogad el nyomásgyakorlást.

A 2026-os költségvetést ambiciózus büdzsének nevezte. „A kérdés úgy hangzik, Ukrajnába megy-e a magyarok pénze?” – mondta. A büdzsé abból indul ki, hogy a Fidesz megnyeri a választást – közölte, hozzátéve, a magyarok pénzét magyarokra költik. 4800 milliárd forint megy családtámogatásra, 600 milliárd rezsivédelemre, 7700 milliárdot költenek nyugdíjra, 450 milliárd forint a hathavi fegyverpénz, jövőre is lesz tanári béremelés, a 150 gyár megépítése 5050 milliárd forintba kerül, az egészségügyre 4000 milliárdot fordítanak – sorolta a kormányfő.

„Optimista, háborúellenes, ambiciózus”

– jellemezte a büdzsét.

Az inflációellenes rendelkezésekről azt mondta, próbálják az árakat visszarángatni a földre, úgy vélte, elfogadhatatlan áremelkedések vannak, „kizsebelik az embereket”. Orbán szerint „háborús infláció” van (a KSH már 2021 végén, több hónappal a háború előtt 7 százalékos pénzromlási ütemet mért – a szerk.), az külső okra vezethető vissza, ezért most be kell avatkozni az árrendszerbe, ennek eszköze az árrésszabályozás. Az élelmiszerek után most a háztartási cikkek áraiba avatkoznak be, 30 kategória több ezer termékéről van szó, itt 15 százalékos árrésre adnak lehetőséget.

A beszélgetés itt hallgatható meg: