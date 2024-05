Orbán Viktor óvatosan, de emeli a tétet: szerinte a választástól függ a háború vagy béke kérdése

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjáró kampánykörútja keretében csütörtökön Nyíregyházára látogatott, ahol megbeszélést folytatott Kovács Ferenc polgármesterrel és a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület tagjaival, majd a választókkal találkozott - ezt közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, utólag.

A 2010 óta az országban és Nyíregyházán végrehajtott fejlesztéseket felidézve a kormányfő azt ecsetelte: "a baloldal ígérget, mi viszont dolgozni szoktunk, ők beszélnek, mi pedig teljesítünk. Ráadásul a baloldalra szavazni ma egyet jelent a háború támogatásával" - fejtegette kampányízű meglátásait, tartva a sajátos háborús retorikáját.

De láthatóan ezredjére is összemosta hamisan az ellenzék valamennyi pártját, a régi és új, konzervatív és liberális formációit is egymással.

A békeharcos Orbán egyébként a Facebookra sem volt rest posztolni egyet.

A propagandapaneleket puffogtató Orbán úgy vélte: "a háborúban mindig vannak, akik jól járnak, néhányan nagyon meg is gazdagodnak. Ez ma is így lenne, ezért van az, hogy Brüsszel támogatja a háborút. De a többség minden háborúban szenved. És ha ez a többség most Európa-szerte felemeli a szavát, akkor még elkerülhető a legrosszabb".

Ez június 9-e tétje. Ez a választás döntő hatással lesz a háború vagy béke kérdésére

- foglalta össze a fideszes mantrát Orbán Viktor, aki

hiába mutatna fel erőt, valójában biztonsági játékot játszik: hiszen az önmagában is beszédes, hogy továbbra is titok övezi országjáró körútjának állomásait.

Az önmagát az első falusi miniszterelnöknek aposztrofáló Orbán amúgy egy nemesgörzsönyi magtárban röffentette be kampányát, teljesen titkosan. De meglepetésszerűen járt már közben Budapesten is.

(Címlapkép és fotó: Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke beszédet mond vidéki kampánykörútjának nyíregyházi állomásán 2024. május 2-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)