Orbán Viktor szerint Donald Trump mentheti meg a nyugati világot

Orbán Viktor ezúttal is a „béketábort” idéző „békevágyról” beszélt, ami azért is ellentmondásos, mivel éppen az interjú elején amikor Tucker Carlson arról számolt be, hogy az Egyesült Államokban úgy vélik, Ukrajna áll nyerésre, de a miniszterelnök leszögezte:

ez egy hazugság. Nem csak félreértés: ez egy hazugság. Lehetetlen.

És a béke jegyében mindezt az erőből történő erőszakos állásponttal próbálta alátámasztani amikor csak annyit mondott, „az ukránok kevesebben vannak, már pedig a harctéren végül a katonák száma fog számítani”.

Tehát mostantól, aki erősebb és nagyobb létszámú hadsereggel rendelkezik, az a magyar miniszterelnök, és a kormánypárt Fidesz elnökének értékrendje szerint simán indíthzat és megnyerhet egy háborút, míg a gyengébb, a megtámadott állam feltartott kézzel várjon egy esetleges támadást mondván úgyis azok nyernek, akik többen vannak.

Carlsonnak arra a felvetésére, hogy lehet-e politikai gyilkosság áldozata Vlagyimir Putyin a magyar miniszterelnök úgy vélte, az oroszok nem fogják meggyilkolni a vezetőjüket, és sosem adják fel. Felidézte, hogy mindenki örült, amikor Jelcin után Putyin megérkezett, vezetőként ellenőrzése alá vonta a hadsereget és az orosz hatalmat.

Olyan régóta van hatalmon, hogy már felejtettük, milyen amikor nincs erős, bizonytalan, hogy kinél van a nukleáris arzenál feletti irányítás

- állította Orbán Viktor aki szerint a legrosszabb opció egy interregnum időszak, ahogy az történt Jelcin elnöksége alatt.

Orbán Viktor szerint más dolog Washingtonból szemlélni a háborút, mivel Ukrajna hazánkkal szomszédos ország.

Ráadásul Ukrajnában egy 150 ezer fős kisebbség él, ezért a magyar nemzet is naponta veszít életeket a háborúban

- tette hozzá.

Ha bármely nyugati ország katonát küldene a harcmezőre, az közvetlen háborút jelentene a Nyugat és Oroszország között. És akkor rögtön benne találnánk magunkat a III. világháborúban

- válaszolta arra a felvetésre, hogy mi lesz, ha az ukránok élőereje elapad.

A miniszterelnök szerint Donald Trump volt amerikai elnök idején Oroszország nem támadhatta volna meg Ukrajnát és jelezte, Trump külpolitikája véget vethet az orosz-ukrán háborúnak.

„Hívjuk vissza Trumpot! Ez az egyetlen kiút! Donald Trump az, aki megmentheti a nyugati világot, és talán az emberiséget is az egész Földön!”

Tucker Carlson a Trump ellen indított ügyekre utalva megkérdezte, hogy tavaly gondolt-e arra, hogy a választáson kihívójával szemben, hamis dokumentumokra alapozva jogi háború indít?

Orbán szerint Magyarországon elképzelhetetlen, hogy az igazságszolgáltatás használjuk politikai ellenfelekkel szemben.

Megismételte, hogy a mostani Joe Biden kabinet ha akarná már másnap békét teremthetnek „szegény ukránoknak” a nyugati támogatás nélkül nincs esélye.

Meg kellene állapodunk az oroszokkal egy új biztonsági architektúráról, hogy biztonságot és szuverenitást biztosítsunk Ukrajnának, de nem NATO-tagságot

- javasolta Orbán aki szerint irreális az a felvetés, hogy a Krím visszakerülhet Ukrajnához.

Arról is beszélt, hogy Oroszországgal racionális kapcsolatot kell fenntartani, ezért az első Putyinnal folytatott találkozója előtt leszögezték, hogy nem foglalkoznak a történelemmel, hiszen a két ország közös történelme szomorú. A NATO hivatalos álláspontja ugyanaz, mint a magyaroké, ám ezzel együtt a tagországokat arra bátorítják, hogy segítsék az ukránokat. Orbán szerint a diplomáciai szintezésnek van szerepe, hiszen a nemzetállamok nyújtják a segítséget, és nem a szövetség.

Ez rossz stratégia, ezt le kell állítanunk

- tette hozzá Orbán Viktor.

(MTI)

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiségnek a Karmelita kolostorban 2023. augusztus 21-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher