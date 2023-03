Orbán Viktor szerint Petőfi Sándor a 12 pont elejére kanyarította volna a békét (az oroszokkal)

Orbán Viktor miniszterelnök egy nem kicsit rendhagyó ünnepi beszédet mondott idén március 15-én Kiskörősön, Petőfi Sándor szülőháza előtt. Legalábbis az eddigi hagyományait figyelembe véve.

A kormányfő a beszédének első kétharmadában hosszasan, és tegyük hozzá, szépen ecsetelte a forradalmár költőnk életútját, többek között kiemelve:

"minden magyarban van egy kis Petőfi, és Petőfiben benne van minden magyar".

Azon is lamentált Orbán Viktor, hogy már a XIX. században is azon gondolkodtak a magyarok, hogy egyéni és nemzeti szinten merre tartanak. Irányszabásról beszélt a miniszterelnök - és itt kíváncsian vártuk, hogy vajon ad-e célt nekünk, magyaroknak, de csalatkoznunk kellett, maradt a vers- és családtörténet-elemzés.

Akkor kezdett kissé izgalmasabbá válni a történet, amikor Orbán Viktor arról beszélt, hogy Petőfi Sándor világában nem volt átmeneti szürke zóna, nem lehet úgy dönteni, hogy legyen egy kicsit lánc és legyen egy kicsit kard is. Szerinte ilyenkor Petőfi Sándor azt érezteti velünk, hogy méltatlanná váltunk. Nem hozzá, nem is a szabadáshoz, hanem önmagunkhoz - fogalmazott, hozzátéve: nem érhetjük be kevesebbel, nem lehetünk hitványabbak, mert nem akárkik, hanem magyarok vagyunk,

"méltónak kell lenni a fajtánkhoz"

- szögezte le Orbán Viktor (nyilván jó kis gumicsont lesz ez is - a szerk.).

Majd a beszéde végén a szabadságvágy és Petőfi Sándor kapcsolatát elemezte. Kiemelte többek között,

"el fog jönni a döntés pillanata a nemzet szempontjából is",

hogy készen álljon ahhoz, hogy harcba szálljon, még a lovakat is meg kell abrakolni.

Szerinte a költőnk szembefordulna a világ hatalmasaival, ha látná, hogy a magyarokat be akarják olvasztani egy európai szuperállamba.

"És látjuk, hogy odakanyarítja a 12 pont elé, hogy legyen béke"

- vont nem túl diszkrét párhuzamot a kormányfő a saját Putyin-pártisága és Petőfi szabadságvágya között (mondjuk, arra nem tért ki Orbán Viktor, hogy végül Petőfi Sándorral egy orosz katona végzett, de persze így is értettük a kiszólást - a szerk.).

Szerinte egyébként Petőfi Sándor harcba is szállna most értünk, és a magyar szabadságért, ha szükség úgy hozná, de optimista Orbán Viktor: szerinte a szabadság zászlaját nem sikerül kicsavarni a kezünkből.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen Kiskőrösön, Petőfi Sándor szülőháza előtt 2023. március 15-én. - MTI/Máthé Zoltán