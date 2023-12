Orosz rakéták csapódtak be Harkivban és Dnyipropetrovszk megyében

Ismét orosz rakétatámadás érte a kelet-ukrajnai Harkiv megye azonos nevű központját, legkevesebb egy ember megsebesült - közölte a régió kormányzója a Telegramon. Oleh Szinyehubov elmondta: hat Sz-300-as rakéta csapódott be a város két kerületébe, és több lakóépület megrongálódott. Ihor Tyerehov, Harkiv polgármestere öt rakétáról számolt be. Orosz rakétatámadás érte az Ukrajna középső részén található Dnyipropetrovszk megyét is.

Szerhij Liszak, a megye kormányzója Telegramon közölte, hogy egy civil meghalt, négy ember megsebesült, kettő közülük súlyosan.

Az ukrán energetikai minisztérium mindeközben bejelentette, hogy csütörtökön támadás érte a Donyeck megyében található Toreck szénbányáját, hozzátéve, hogy egy ember megsebesült, és jelentős károk keletkeztek.

(MTI)

(Címlapkép: Megrongált autók Harkivban 2023. december 8-án, miután orosz rakétatámadás érte a kelet-ukrajnai várost. Legalább egy ember megsebesült. MTI/EPA/Szergej Kozlov)