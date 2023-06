Összefonódás: Rétvári Bencéék hálózata a Zirci Ciszterci Apátságnál

Hallatlanul érdekes sorozatba kezdett a Válasz Online. Az első rész kiindulópontját az egyházi sajtóban megjelent sajtóközlemény jelentette, amely szerint vatikáni vizsgálat kezdődött a – neves budai, pécsi, székesfehérvári és egri gimnáziumokat fenntartó, sörfőzdés és szállodai vállalkozásokban is érdekelt – Zirci Ciszterci Apátságnál. A vizsgálattól Róma konkrétan azt várja, hogy nemzetközileg jegyzett könyvvizsgáló cég világítsa át az apátság pénzügyeit – a belső nyomozás idejére felfüggesztették, sőt Amerikába „száműzték” az eddigi elöljárót. A lap tucatnyi egyházi és civil szereplővel folytatott háttérbeszélgetést, amiből az is kiderült, hogy a Vatikán az egyes ciszterci intézményekben dolgozó világiak panaszai nyomán lépett akcióba. A szerző szerint a vizsgálat mérföldkő lehet az állam és az egyház széjjelebb választása ügyében is. Hiszen az elmúlt években a Rétvári Bence KDNP-s belügyminiszter-helyettes körüli alapítványi (értsd: káder- és vezetőképző) hálózatot lényegében rádrótozták az apátsági központra.

A Válasz Online három esetet említ, amely fölkelthette a Szentszék érdeklődését. Ilyen az egyházi iskolák számára az államtól kapott javak centralizált felhasználása, amelyek nem jutottak el a célzott oktatási intézményekhez. A Ciszterci Iskolai Főhatóság stábja ugyanis leginkább az állami KLIK-kel szerette rokonítani magát, és a központosított döntéshozatal szinte minden iskolánál kiverte a biztosítékot. A másik szálka a rend folyamatosan veszteséges sörfőzdéjének, a Zirci Apátság Manufaktúra működtetése, amelybe egyelőre talány, hogy milyen forrásból tömködték be évről évre a manufaktúra által ütött pénzügyi lyukakat. A harmadik pedig olyan, ingatlanfejlesztést és hasznosítást érintő bonyolult ügysorozat, amelyben a KDNP-s Rétvári Bence neve is hangsúlyosan fölmerül.

A második részben az egyházi rend és az állam kapcsolatának mélyebb rétegei is feltárulkoznak az olvasó előtt, mennyire épült össze a ciszterci vezetés formálisan és informálisan Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes holdudvarával. Részletesen kibontakozik az egyik legrejtélyesebb ciszterci „képződmény”, a Familiare Társadalomszervező Központ, amelynek a pénzügyi eredményei, könyvelése titkos a külvilág számára.

„Ha úgy tetszik, ezek a belső jogi személyek az állam és az egyház szétválasztásának biztosítékai. A Familiare viszont ennek éppen az ellenkezője: az állam és az egyház összefonódásának egyik legfőbb bizonyítéka – hiszen a társadalomszervező központ szerves része a Rétvári Bence környezetéhez sorolt alapítványi hálózatnak.”

– írja a lap. Az egyházi „céget” nagyon is evilági célokra használták. Szerves része lett annak az alapítványi-egyesületi hálózatnak, amely az elmúlt években legalább 8,7 milliárd forintnyi pénzt/vagyonelemet – például hét értékes ingatlant – húzott le az államról, Zebegényben, Siófokon, Vácon, Szobon és Budapesten. Emellett ugyanez az alapítványos csapat működtet több médiumot – a Rétvári-választókerület történéseiről tudósító 0627.hu portált, valamint az országos hatókörű Vasárnap.hu-t (illetve alrovatait: a Családháló.hu-t és az üldözött keresztényekkel foglalkozó S4C News-t.

(Címlapkép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Ciszterci Szent István Gimnázium új épületszárnyának átadóünnepségén Székesfehérváron 2022. október 5-én. MTI/Vasvári Tamás)