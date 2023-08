Pénzzel húzza le a NER a balatonaligai templomba igyekvő hívőket

„Nemrég háromezer forintjába került a családunknak, hogy részt vehessünk a vasárnapi istentiszteleten” – mondta a Népszavának a balatonvilágosi képviselő-testület rendkívüli ülésén Irénke néni, aki minden nyarat a ma Balatonvilágoshoz tartozó Balatonaligán tölt.

A templom ugyan nincs elzárva, de aki autóval érkezik az istentiszteletre, annak bizony fizetnie kell a NER által megszállt Club Aliga tulajdonosának. A reformátusok és evangélikusok által használt vöröskő templomot ugyanis csak a magaspartról a tóhoz vezető szerpentinről lehet megközelíteni, amelyik út áthalad a Kádár-rendszer pártelitjének korábbi nyaralója, a Club Aliga területén, amit megvett a Pro-Mot Kft.

A Club Aligát korábban a Mészáros–Tiborcz érdekeltségű Appeninn Nyrt. szerezte meg, majd Tiborcz bizalmasához és üzlettársához Jellinek Dánielhez került. Jellinnek tavaly márciusban adta tovább a Club Aligát a szintén NER-es Balázs Attila érdekeltségébe tartozó Pro-Mot Kft-nek. A napilap jelezte, hogy cég a Balaton egyik legértékesebb ingatlanán komoly állami támogatással – a kormány 10 milliárd forintot ítélt meg a cégnek, ráadásul nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősítettea projektet, mentesítve ezzel a Balaton-törvény és a helyi szabályozás előírásai alól – luxusüdülő-komplexumot akar kialakítani.

A Népszava szerint a templom és környéke ugyan a református egyházé, megközelíteni viszont csak a Club Aligán keresztül lehet. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Club Aligán ingyen át lehet hajtani, de 15 percnél hosszabb tartózkodás esetén óránként 600 forint a parkolási díj. Mivel az istentisztelet általában hosszabb egy óránál, 1200 forint autónként a parkolási díj.

A polgármester a helyiek szerint azt javasolta, hogy hagyják egy kicsit távolabb az autót, és sétáljanak le a templomhoz. Ezzel nem is lenne akkora baj, ha a nagy autóforgalmat bonyolító szerpentinen lévő járda nem lenne ramaty állapotban – ez az opció az idősebb embereknek nem igazán komfortos.

A napilap elérte Balázs Attilát, aki azt mondta a lapnak: amennyiben az egyházak igazolják, hogy valaki istentiszteletre érkezett vagy azon vett részt, akkor az igazolással rendelkezőknek minden további feltétel nélkül biztosítják az ingyenes behajtást és parkolást.

Arról a NER-lovag - és most már Club Aliga tulajdonos is - Balázs Attila nem beszélt, hogy mégis miként oldhatná meg az egyház a parkolás igazolását amire éppen a „listázásgyanú” miatt talán nem is jogosult, illetve az egésznek van valami a teljes NER-re jellemző jelentgetős, harácsolós, lehúzós, jellege.

Címlapkép: A Club Aliga egyik épülete: Fotó/Facebook