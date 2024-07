Rogán Antallal és Kubatov Gáborral is egyeztetett korrupciós ügyéről Simonka György, állítja a koronatanú

Több mint négy éve tart a korrupcióval vádolt fideszes országgyűlési képviselő, a Pusztaottlakán megint polgármesterré választott Simonka György büntetőpere. A novemberben folytatódó tárgyaláson meg fogják hallgatni a vád koronatanúját is – számolt be a Telex.

Strómanokat szállított és a cégek vagyonkimentését szervezte a Simonkáékról kitálaló koronatanú.

A Simonka-ügyben vádalku keretében tanúskodó J. Gábor egy másik korrupciós ügyben is érintett volt. Ő „szállította” a Questor-ügy legendás strómanját, Orgován Bélát. Simonka és bűntársai is ilyen feladatokkal bízták meg. J. Gábor a Simonkáék céghálójában szereplő társaságoknak biztosított stróman ügyvezetőket. Mivel ő maga is részt vett a korrupciós bűncselekményekben, a büntetőeljárás kezdetén még ő is gyanúsított volt, de vallomásáért cserébe alkut kötött az ügyészséggel, ezért rá építik a vádat.

Rogánon és Kubatovon keresztül Orbánig is megpróbált eljutni, hogy ártatlanságát bizonyítsa.

Simonka a nyomozás és büntetőeljárás ideje alatt Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel és Kubatov Gáborral, a Fidesz pártigazgatójával is találkozott többször is – állítja J. Gábor. A 24.hu által ismertetett vallomásból az is kiderül, hogy Rogán és Kubatov megígérték Simonkának, hogy kivizsgálják az ügyét. Simonka folyamatosan próbálkozott náluk, hogy meggyőzze őket ártatlanságáról. Ügyvédjét Bánáti Jánost Rogán Antal ajánlotta neki. Simonka Orbán Viktorig is el akart jutni Rogánon keresztül, még levelet is küldött neki – állÍtja a tanú.

Simonka B terve az volt, hogy a zöldhatáron Romániába szökik a letartóztatás elől.

J. Gábor nyomozati vallomásából kiderül, hogy az ügy vádlottja arra is felkészült, mi lesz, ha „elfogyna a levegő körülötte”. Simonka terve az volt, hogy Romániába menekül a zöldhatáron, és a Fideszt terhelő információkat ad el román politikusoknak. Állítólag tudomása volt olyan esetekről, amikor a magyar kormány bele akart szólni Románia belügyeibe.

Simonka György várhatóan támadni fogja J. Gábor vallomását, mivel a büntetőper korábbi fázisaiban is meghazudtolta a vádalkut kötő tanúk által mondottakat. Úgy fogalmazott, hogy „a mentesülésük miatt mondták azt, amit kellett”.