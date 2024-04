Simonka lehet Pusztaottlaka egyetlen polgármester-jelöltje, eddig nincs ellenfele

Állítólag családja kérésére nem indul újra a választáson Pusztaottlaka jelenlegi fideszes polgármestere, Pál-Árgyelán Elvira. Ezért most úgy néz ki, a korrupciós vádak miatt bíróság elé került Simonka György egyedüli jelöltként újra a faluja első embere lehet.

Hiába a botrányok, hiába a korrupciós vádak, Simonka György láthatóan nem képes hatalom nélkül élni.

Országgyűlési képviselőként már megbukott, ezért polgármesternek indul

A 24.hu írta meg, hogy Pál-Árgyelán Elvira mégsem indul a választáson Pusztaottlakán. Pedig a Fidesz már februárban bejelentette a Békés-Csanád térségi polgármesterjelöltjei között Pusztaottlaka újrainduló vezetőjét.

Visszalépését azzal indokolta, hogy családja kérte, ne induljon újra. Mégis érdekessé teszi ezt a hirtelen döntést az, hogy azután lépett vissza Pál-Árgyelán Elvira, miután a korrupciós vádakba belebukó Simonka György bejelentette indulását. Arról, hogy az exfideszes Simonka ismét politikai pályára akar lépni már nemrégiben beszámoltunk.

Simonka egyébként most nem a Fidesz színeiben indul. A lapnak ezt annyival indokolta, hogy azért nem, mert Erdős Norbert, a Fidesz választókerületi elnöke ezt ellehetetlenítette. Simonka azért leszögezte: az ő világnézete nem változott, a Fidesz értékrendjét ma is magáénak vallja, még ha egyre több dologgal nem is ért egyet. Szerinte Erdős olyan szituációt akar teremteni, hogy őt kizárják a Fideszből, amelynek egyébként a visszavonulása után is tagja maradt.

Börtön vagy polgármesterség?

A lap arról is megkérdezte Simonkát, nem tart-e attól, hogy miközben esetleg polgármesternek választják, a bíróság évekre börtönbe zárhatja őt korrupció miatt. Azt írta, nem tart tőle, hogy elítélik, és bízik a független bíróság ítéletében.

Nagyon súlyos ügyek miatt áll bíróság elé Simonka, ennek részleteiről is írtunk már korábban.

Akkoriban derült ki, hogy a Békés vármegyei volt képviselőt 32 társával együtt bűnszervezetben elkövetett 1,4 milliárd forintos károkozással vádolják, miközben az ügy elsőrendű vádlottja több alkalommal, összesen több mint 165 millió forint támogatást kapott költségvetési és EU-s forrásból a 2020 januárjában elkezdődött büntetőper óta.

