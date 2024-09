Sas Zoltán: Konkrét információkat kaptam a felrobbant személyi hívók ügyében

A libanoni csipogókat nem Magyarországon gyártották, a termékek soha nem is jártak hazánkban és a hazai titkosszolgálatoknak sincs köze a történtekhez - szögezte le a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke, aki mást is megosztott most a nyilvánossággal.