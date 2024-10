Sas Zoltán: Ne vegyék ki a fegyvert a rendőrök kezéből!

Meg kell változtatni az önvédelmi fegyverek jelenlegi szabályozását, különösen rendőri és katonai szempontból!

- szólított fel hétfői sajtótájékoztatóján Sas Zoltán. A Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke kifejtette, hogy ma a katonák és a rendőrök szolgálati fegyverrel látják el szolgálatukat, és miután fegyvereiket leadják, már anélkül mennek haza.

Elmondta, a javaslatuk az, hogy

mindkét hivatásban alanyi jogon, további külön vizsgálat nélkül jussanak önvédelmi lőfegyverhez, ha ezt kezdeményezik.

A mostani gyakorlat szerint parancsnoki engedéllyel hazavihetnék fegyverüket, de erre nem túl nagy a lehetőség, hisz csak különleges esetekbe fordulhat elő. A már meglévő önvédelmi engedélyeket nem igazán hosszabbítják meg és újakat sem adnak ki - rótta fel Sas.

A Jobbik országgyűlési képviselője úgy érvelt, a katonák azok, akik önként, az életük árán is megvédik az országot, a biztonságunkat. A rendőröknél azonban külön elő van írva, hogy még ha fegyvertelenül is tartanak hazafelé, miközben bűncselekményt észlelnek, akkor is szolgálatba kell helyezniük magukat, hogy intézkedjenek.

Az elmúlt években a rendőri intézkedéssel szembeni erőszakos bűnesetek száma megháromszorozódott

- közölte a politikus.

Hogyha ezek az elkövetők egyre többször fellépnek, és felfegyverkezve, csoportosan, késekkel, szamurájkardokkal és baltákkal támadnak, hogyan várható el, hogy egy rendőr odamenjen úgy, hogy nincs nála lőfegyver?

- tette fel a kérdést.

Rámutatott, az intézkedés célja a bűncselekmény megelőzése, megszakítása és felderítése, de így saját és mások testi épsége is veszélybe kerülhet. Ezért fentiek nyomán Sas Zoltán hétfőn benyújtja a parlamentnek a pártja erről szóló határozati javaslatát.

