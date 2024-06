Schadlt nem hatja meg, hogy akár börtönbe is kerülhet, így is új üzletbe vágott

Új üzletbe vágott bele Schadl György. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnöke a kizárólagos tulajdonosa a Gold Carpet Ingatlanforgalmazó Kft.-nek – vette észre a 24.hu. A vállalat ügyvezetője Schadl apja, aki amúgy szintén vádlott fia bírósági ügyében. A vádirat szerint az ifjabbik Schadl a börtönből őt is kérte arra, hogy egy banki széfbe vigye el az ékszereit és óráit a lefoglalás elől.

Akiknek az a hobbijuk, hogy Schadl üzleti ügyeivel foglalkoznak, vagy akiket megkárosított a végrehajtói maffia emiatt követik az ügyet, azok tudhatják, hogy Schadlnek van még korábbról egy Red Carpet Kft. nevű, szintén ingatlanforgalmazással foglalkozó cége. Felmerül tehát a kérdés: vajon minek neki egy újabb? A válasz egyszerű: A Red Carpet Kft.-t is

vagyonzárral sújtotta a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az új cég tevékenységi körei közt szerepel többek között az “út, autópálya építés” is. Ez csak azért pikáns, mert Rogán Antal neve többször is felmerült már Schadl korrupciós botránya kapcsán. És éppen Rogán Antal volt a 35 évre szóló autópálya koncesszióért felelős miniszter is. Ebben a koncesszióban kötött ki 35 évre Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető magántőkealapoknál az autópálya-koncesszió.

Schadl korrupciós ügyének tárgyalása egyébként még nem ért véget egyelőre első fokon sem. 2023 végén házi őrizetbe engedték át, azzal az indoklással, hogy a koronatanú meghallgatása után már nem áll fenn a veszélye annak, hogy befolyásolni próbálná a tanúkat.

(Címlapkép: Schadl György - Béli Balázs/Alfahír)