Baráti segítség: óriási pénzt keres az autópályákból Mészáros Lőrinc és Szíjj László

Themis, Vesta, Cronus, Via, Konzum PE, Opus New Way, Opus Bridge. Ezek a magántőkealapok nyerték el az autópálya koncessziót 35 évre, ami 15-17 ezer milliárd forintjába kerül majd az adófizetőknek.

A Szabad Európa jogi úton hozzájutott a közérdekű adatokhoz. A felsorolt nyertes cégek mindegyike a NER-kegyelt Mészáros Lőrinc és Szíjj László tulajdonában vannak.

Magántőkealapból 211-et tartanak nyilván idehaza, tulajdonosi körüket nagyon nehéz, a bennük elhelyezett vagyonok tulajdonosait pedig szinte lehetetlen kideríteni.

Néhányról a Direkt36-nak és a Válasz Online-nak sikerült kiderítenie egy nyilvános adóhivatali adatbázis alapján, hogy kik a tulajdonosai. Azóta az állam elejét vette a további feltárás lehetőségének is.

A G7 hírportál számításai szerint

700 milliárd forintot kereshetnek a szerencsések a koncesszió elnyerésével.

Az, hogy mindez nem feltétlenül szabályos, jelzi, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az autópálya-koncessziós szerződésekre vonatkozó szabályok megszegése miatt.

A 35 évre szóló koncesszió például nem volt átlátható és indokolatlanul hosszú időre szól, ami sérti az uniós jogot.

A koncesszió értelmében az állam fix díjat fizet a nyertes magáncégeknek. Ezért ha csökkenne valamilyen oknál fogva – például járványügyi korlátozások vagy gazdasági válság esetén – a teherforgalom a hazai autópályákon, a Mészáros-Szijj érdekeltségbe tartozó konzorcium továbbra is pénzénél marad, mert fix díjat kap annak ellenére, hogy az államnak csökkennek az útdíjbevételei.

A nem mindennapi üzleti lehetőséget mutatta már az is, hogy a 15 ezer milliárd forintos üzletről szóló pályázat esetében rövid volt a jelentkezési határidő. A Nemzeti Koncessziós Iroda 2021. június 14-én megjelent felhívására július 5-ig lehetett pályázatot benyújtani, vagyis bő három hét állt az érdeklődő cégek rendelkezésére felmérni a kockázatokat és összerakni a pályázati anyagot. Mészáros és Szíjj érdekes módon tökéletesen megfelelt a támasztott feltételeknek...

(Címlapkép: Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédet mond Balatonalmádiban az első V-Híd mérnök konferencia első napján, 2024. január 23-án. MTI/Vasvári Tamás)