Schadl-Völner-ügy: Völner Pál elismerte a hármas egyeztetést közte, Schadl, és Varga Judit között

A szabadlábon védekező Völner Pál sajtósok kíséretében, Schadl György talpig vasban és állig felfegyverkezett BV-sek gyűrűjében érkezett a Fővárosi Törvényszékre, ahol az igazságügyiminiszter-helyettesből másodrendű vádlottá vált Völner Pál meghallgatásával folytatódott az egyik legsúlyosabb korrupciós ügy tárgyalása. Fontos fejlemény, hogy Völner Pál a bíróság előtt is elismerte azt a hármas találkozót amikor Schadl György és Völner Pál, Varga Judittal egyeztettek. Amúgy pedig nem ismerte el a vádban foglaltakat. Továbbra is csak azt állította, hogy Schadllal leginkább a gasztronómia szeretete miatt találkozgattak, és névnapokon finom italokat ajándékoztak egymásnak…

Fotó: Alfahír/Béli Balázs

A vádat visszautasította, hogy a végrehajtókkal kapcsolatban visszaélt volna a hivatalával, és bűncselekményt követett volna el. Megismételte, hogy a végrehajtók kinevezését nem ő, hanem Vízkelety Mariann volt államtitkár írta alá ezért a Telex tudósítása szerint

újra azt kérte a bíróságtól, hallgassák meg tanúként a kinevezésekért felelős személyeket, például a volt államtitkárokat, köztük Vízkeletyt. Völner Pál állítása szerint egy olyan esetre sem emlékszik, hogy miniszteri biztosként ő valamilyen módon befolyásolta volna a végrehajtói kinevezéseket.

Völner Pál felidézte amikor megismerte Schadl Györgyöt, aki - mint fogalmazott - „agilis fiatal vezetőnek tűnt, és elhivatott a végrehajtói kar megújítása mellett”. Minden végrehajtási kérdésben tájékozott, naprakész volt, telefonon szinte mindig elérhető volt, továbbá pontos válaszokat adott a feltett kérdéseire és sokat segített, ami azért volt jó, hogy felkészülten tudjon válaszolni a viták során felmerülő kérdésekben.

Bírói kérdésre Völner azt is mondta, egyszer vagy kétszer járt Schadl irodájában, az pedig „természetes”, hogy Schadl sokat járt az Igazságügyi Minisztériumba. A bíró szerint, ha Schadl a kar vezetőjeként érkezett hozzá, akkor bejelentkezett-e hivatalosan, mire Völner úgy felelt, szerinte ennél informálisabb volt a kapcsolatuk, megvolt egymásnak a telefonszámuk.

„Azt, hogy Schadl mit tett és mit nem, ez a tisztelt bíróság feladata és jogköre, hogy ezt megvizsgálja, nem nekem kell taglalnom, de ez semmiféle összefüggésben nem állhat velem”, összegezte ezt a részt Völner a bíróságnak, aki nem érti, hogy állt össze az ügyészségnek úgy a vád, hogy abba őt is belekeverték.

Az N1TV beszámolójában elhangzott, Völner szerint Varga Juditot azért kellene tanúként meghallgatnia a bíróságnak, mert az államtitkárok az ő közvetlen beosztottjai voltak, és meg tudja erősíteni, hogy a végrehajtói kinevezési jogkörök Vízkelety Mariann és Hajas Barnabás egykori államtitkárok alá tartoztak. Völner védője, Papp Gábor ekkor kérdezte meg védencétől a bíróság előtt, hogy volt-e hármas megbeszélés a miniszter, Schadl és Völner között? Erre Völner Pál határozott igennel válaszolt.

A Telex birtokába került nyomozati anyagok is azt mutatják, hogy legalább egy ilyen találkozó volt a hármuk között: miután Schadl megijedhetett attól, hogy egy másik végrehajtó esetleg áskálódhat ellene. Bejelentkezett Völnernél, szerezzen neki időpontot a miniszternél, vagyis az ő szavaival: „valamikor esetleg, úgy hétfő-kedd-szerda körül tudunk beszélni egy tíz percet jó miniszter asszonnyal?” De úgy, hogy azért Völner is ott legyen a találkozón. Az államtitkár azt felelte, megpróbálja lefixálni a dolgot. 2021. július 12-én Schadl és Völner pedig meg is ejtette a találkozót az igazságügyi miniszterrel.

A korrupciós ügy része egy paksi ügylet. A vád szerint Völner Pál, Schadl kérésére megpróbálta behálózni Palkovics László és Süli János minisztereket, hogy segítsék Schadl ötletét pályázathoz jutni. A vállalkozás papíron vízüzemű motorral kísérletezett, és a paksi atomerőműhöz szolgáltatott volna innovációt. A miniszterek mellett államtitkárok nevei is felbukkannak a paksi bizniszben: Kovács Pál és Steiner Attila, akik szintén személyesen tekintették meg Schadl találmányát.

Erről Völner a bíróságon azt mondta, az energetikai „egy nagyon érdekes terület”, és elismerte, hogy Schadl találmányát többször látta, és másokat is arra kért, nézzék meg azt, például Süli Jánost.

Én azt javasoltam Schadlnak, hogy ezt a találmányt az államnak kellene eladnia, és abból elsősorban Magyarország profitáljon. Ez nem úgy van, hogy betelefonál az ember, és kap x forintot. Szívügyemnek tekintettem ezt a dolgot”, de ha mondjuk Süliék azt mondták volna neki, hogy „ez sarlatánság”, akkor nem foglalkoztam volna ezzel tovább

- tette hozzá.

Az ügy másik mellékszálában a vád szerint egy oktatási központ engedélyeit próbálták meg elsimítani. A vádirat szerint Völner Pál – Schadl közbenjárására – az Emberi Erőforrások Minisztériumánál és az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál is többször járt egyeztetésen annak érdekében, hogy a szakképzésekre specializálódott Mátrix Szakképző és Általános Iskola, illetve a képzőműhelyt létrehozni, bejegyeztetni tervező személyek megkapják az engedélyeket több képzés elindításához. Völner itt is tagadta a vádakat.

A bíró erre visszakérdezett, hogy ebben az ügyben miért a végrehajtói kar elnöke intézkedik, és miért az államtitkárt keresi meg? Völner erre úgy felelt, ez inkább már személyes kérésnek fogható fel Schadltól, nem a kar elnökeként kereste meg őt, és azt gondolhatta, Völner a pozíciójából adódóan könnyebben utána tud kérdezni az ügynek.

Völner Pál tagadva a vádban leírtakat úgy vélte, „egy képviselőnek mindig tágabban kell értelmeznie a munkáját, mindig bizonyítani kell a segítőkészségét.

Az előkészítő tárgyaláson a hét megvádolt végrehajtó közül hatan beismerték korrupciós, bűnösségüket és közölték, hogy valóban jelentős mennyiségű pénzt állítólag több mint 800 millió forintot osztottak vissza Schadl Györgynek, aki pedig a vád szerint a Fidesz keresztény-konzervatív politika egyik „arcának” számító Völner Pálnak „hálálta” meg, hogy intézte neki a végül a vádlottak padjára kerülő végrehajtók kinevezését.

Címlapkép: Alfahír/Béli Balázs