Serpákból álló háromfős mentőcsapat indult Suhajda Szilárd megkeresésére

Keresőcsapat indult hajnalban a Mount Everest megmászására induló Suhajda Szilárd megmentésére. május 26-án reggel megkísérelnek helikopterrel felrepülni olyan magasságba, ahonnan láthatják Szilárdot. Ezzel egy időben három serpát elindítanak Szilárdért, akik optimális esetben már május 26-án, a késői órákban felérhetnek hozzá

- olvasható a hegymászó Facebook-oldalán .

Suhajda Szilárd felesége, gyermeke és édesapja is nagyon aggódik a hegymászóért, utóbbi Suhajda Tibor megható szavakkal üzent fiának.

„Mit is élhetsz át most! Sikerek és kudarcok? Most enged el és csak magadra, a túlélésre gondolj, koncentrálj!

Összetartva az ország, barátok és rokonok - VELED VAGYUNK ÉS IMÁDKOZOM, IMÁDKOZUNK ÉRTED és, hogy a kis unokám, a fiad Soma, újra a tenyeredbe tudjon csapni, - hogy szia "édesapa" újra itthon... Könnyes szemmel aggódva, osztom meg én is, a jelenlegi, biztató friss híreket...

Szeretünk és nagyon várunk HAZA!!

Tarts ki, erős vagy!”

Pedig bíztatóan indult az Everest meghódítása. Suhajda Szilárd május 20-ról 21-re virradó éjjel ideális viszonyok mellett indult el csúcsmászó körére, mellyel célja, hogy első magyarként oxigénpalack nélkül feljusson a Mount Everest 8848 méteres csúcsára. A magyar hegymászó május 21-én elérte a 6400 méteren lévő 2-es tábort, majd 22-én a 7200 méteren lévő 3-as táborban éjszakázott. Innen május 23-án kora hajnalban mászott fel a 7950 méteren lévő 4-es táborba, ahol felállította egyszemélyes sátrát, és a késő délutánt hóolvasztással, folyadékpótlással töltötte.

A csúcsra 23-án este, nepáli idő szerint 21:05-kor indult el, tökéletes időjárási körülmények között. Rajta kívül még több tucatnyi, pótlólagos oxigénnel mozgó, serpa hegyivezetők segítségére támaszkodó mászó mozgott a hegyen. A hegymászó GPS nyomkövetője a beállított tízperces intervallumok helyett csak szórványosan küldött jeleket, esetenként akár négy órán át nem érkezett friss pozíció-meghatározás. Műholdas telefonján azonban kétszer is bejelentkezett.

Utoljára egy a csúcsról visszatérő csapat látta csúcsra vezető Hillary-lépcső alján. Életjeleket mutatott, de fagyási sérülések nyomai és a magashegyi agyödéma jelei látszottak rajta.

Suhajda Szilárd először nepáli idő szerint szerdán reggel nyolc órakor, 8450 méterről hívta az itthoni háttércsapatot. Lassan, de stabilan haladt. Másodszor a Déli-csúcs lábától, 8630 méterről telefonált, nepáli idő szerint 13:30-kor. Itt elmondta, hogy fizikailag jól van, de a mászás nehéz, és hogy elég késő van. Ugyanakkor határozottan teljesíthetőnek tartotta a csúcs elérését és a 4-es táborba történő biztonságos visszatérést. Hangkapcsolat ezután már nem jött létre a mászóval.

Négy órával később a nyomkövetője 8720 méterről küldött jelet. Az eltelt időből és a magasságból nem lehetett egyértelmű következtetést levonni Szilárd haladására, irányára vonatkozóan. A legközelebbi jel azonban két órával később, nepáli idő szerint 19:30-kor, még magasabbról, 8795 méterről érkezett. Ez volt az utolsó lokáció, a jeladó több pozíciót nem küldött

- tették hozzá.

Az idei mászószezonban eddig 12 hegymászó vesztette életét a Mount Everesten, és öt embert, köztük Suhajda Szilárdot eltűntként tartanak nyilván.

Címlapkép: Suhajda Szilárd hegymászó, a Magyar Everest Expedíció 2017 tagja az Everest alaptáborban 2017. április 7-én. Fotó: MTI/Mohai Balázs