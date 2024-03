Sulyok Tamás a Három Tenger Kezdeményezésről és a haderőfejlesztésről is tárgyalt a lengyel elnökkel

Kiemelten fontos a párbeszéd fenntartása és elmélyítése Lengyelország és Magyarország között

- hangoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken Andrzej Duda lengyel elnökkel közös sajtótájékoztatóján a dél-lengyelországi Ószandecen (Stary Sacz). Az MTI azt írja, a magyar köztársasági elnök munkalátogatásra érkezett Lengyelországba március 23., avagy a lengyel-magyar barátság napja alkalmából.

Sulyok Tamás emlékeztetett arra, hogy a lengyel-magyar barátság több mint ezer évre tekint vissza, mélyen gyökerezik a magyar társadalomban. Nekünk kelet-közép-európaiaknak közös a sorsunk és közösek a feladataink, és ez köti össze a két országot Szent Kinga óta - fűzte hozzá.

A magyar államfő elmondása alapján

a köztük zajlott megbeszélésen szó esett egyebek mellett a Három Tenger Kezdeményezésről, a haderőfejlesztés fontosságáról, a kisebbségekről és az országok közti kereskedelmi kapcsolatokról is.

Két olyan nemzetről van szó, amely megbecsüli és értékeli a szabadságot - érvelt Sulyok, kiemelve: a magyarok és a lengyelek mindig tudták, hogy a szabadságért harcolni kell, és a történelem mindig igazolta, hogy a két ország csak összefogva, együttműködve tud Európa szabad, egyenrangú, gyorsan fejlődő állama, nemzete lenni.

Sulyok Tamás közölte: a két országnak több közös érdeke van a külpolitikában is. Magyarország büszke arra, hogy honvédelmi kiadásai elérik a GDP-je két százalékát, és a haderő fejlesztése számára is fontos, ahogy Lengyelországnak is.

Jelezte, a nemzeti kisebbségek is összekötik a két országot, és

miután például Kaposváron él lengyel kisebbségi közösség, ezért meghívja Andrzej Duda elnököt jövőre Kaposvárra megünnepelni a lengyel-magyar barátság napját.

Sulyok kiemelte: mindketten nyitottak a párbeszédre és az együttműködésre, amely az eltérő álláspontok közelítése szempontjából fontos. Elmondta azt is: Lengyelország 2023-ban Magyarország harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere volt, s ez lényeges tényező az országok kapcsolatában. A két ország törvényhozó szervei és parlamentjei között is intenzívek a kapcsolatok - tette hozzá.

A Három Tenger Kezdeményezésről és a Bukaresti Kilencekről Sulyok elmondta, hogy Andrzej Duda és ő maga is fontosnak tartja ezeket. Minden olyan projekt, amely a közép-európai kohéziót támogatja, a gazdasági fellendülést támogatja, kiemelten hasznos - fogalmazott a magyar köztársasági elnök, aki szombaton Szent Hedvig sírjánál helyezi el az emlékezés koszorúját a waweli székesegyházban.

Emlékezetes, pénteken az uniós csúcson tartózkodó Orbán Viktor találkozott több hivatali partnerével, például Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel is, amit vélhetően a megkopott magyar-lengyel viszony is indokolttá tett. A magyar kormányfő rajta kívül más EU-s vezetővel is kereste a közös nevezőt.

Címlapkép: A Sándor-palota által közreadott képen Sulyok Tamás köztársasági elnök (b) és Andrzej Duda lengyel államfő megbeszélésükön a lengyelországi Ószandecen 2024. március 22-én. (MTI/Sándor-palota/Érdi Róbert)