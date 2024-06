Sulyok Tamás nem tud beköltözni az államfői rezidenciára, ugyanis Novák Katalin még mindig ott lakik

Novák Katalin február 10-én volt kénytelen lemondani államfői posztjáról, miután kiderült, hogy kegyelmet adott a pedofil bűnsegéd K. Endrének, aki tanúvallomásuk megváltoztatására próbálta rávenni a bicskei gyermekotthon akkori igazgatójának áldozatait. Ennek ellenére a volt köztársasági elnök még mindig használja a közpénzből fizetett államfői rezidenciát, ahova nem tud bek

Sulyok Tamás helyett továbbra is Novák Katalin foglalja az államfői rezidenciát

– számolt be a 444.

A lapnak a környéken lakók május végén jelezték, hogy Novák Katalin még nem költözött ki a Béla király úti ingatlanból.

Sulyok Tamást február 26-án választotta meg az Országgyűlés, és március 5-én át is vette a hivatalt, viszont máig nem költözött be az államfői rezidenciára, pedig arra törvény is kötelezi. Az államfő jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény 10. paragrafusa alapján a köztársasági elnök elnöki rezidencia használatára nem csak, hogy jogosult, de azt köteles is igénybe venni – emlékeztetett a 444.

Miután kiderült, hogy Sulyok Tamásnak még mindig nem sikerült beköltöznie, a lap május 31-én megkereste Novák Katalin hivatalát az ügyben. Arra is kíváncsiak voltak, hogy luxusnyugdíja mellé kér-e új, állami pénzből fizetett lakást, ami a lemondása körülményei ellenére is jár neki.

Nem tudni, hogy hol lakik a jelenlegi államfő.

A 444 írt a Köztársasági Elnöki Hivatalnak is, hogy megtudják, hol él hivatalosan a jelenlegi államfő, illetve mikor költözhet be Novák Katalin helyére. A Sulyok Tamás június 6-i vasalós posztjában látható csillár és tapéta alapján a fideszes köztársasági elnök a Sándor-palotában lehetett.

(Címlapkép: Sulyok Tamás/facebook)