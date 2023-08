Szabó Gábor távozik a Jobbik Országos Választmányának elnöki tisztségéből

Mivel meglehetősen eltérően ítéljük meg a Jobbik elmúlt egy évben véghezvitt politikáját és annak sikerességét, valamint az előttünk álló önkormányzati választáson történő megmérettetésének módját is, így arra kértem Szabó Gábort, hogy mondjon le a Jobbik-Konzervatívok Országos Választmányának elnökségéről

– közölte lapunknak küldött sajtóközleményében Gyöngyösi Márton. A Jobbik-Konzervatívok elnöke, EP-képviselője hozzátette:

Szabó Gábor – politikai közösségünk érdekeit szem előtt tartva – kérésemet elfogadva augusztus 24-i hatállyal távozik az Országos Választmány éléről.

„Ezúton is szeretném megköszönni Szabó Gábornak a bölcs és önzetlen, a jobbikos közösség tagjához méltó döntését, amellyel saját elképzelésein felülemelkedve közösségünk stabilitását tette az első helyre. Tapasztalataira a Jobbik-Konzervatívok közössége természetesen továbbra is számítani fog” – tájékoztatott Gyöngyösi Márton.

Mint ismert, Szabó Gábor már a kezdetektől a Jobbikban politizált, korábban a pártigazgatói posztot töltötte be évekig. 2010 és 2014 között a Jobbik országgyűlési képviselője és frakcióvezető-helyettese is volt, és több választási kampány lebonyolításáért is ő felelt. Az ellenzéki párt országos választmányának elnökévé a leadott szavazatok több mint 90 százalékával választották meg 2022 májusában.

(Címlapkép: Szabó Gábor országos választmányi elnök a Jobbik 16. országos kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2017. június 10-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)