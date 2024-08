Szexuális zaklatási ügy borzolja a kedélyeket Romániában

Több tanítványát is elvileg hosszú ideig szexuálisan inzultálta egy egyetemi tanár, s már a kormány is lépésre szánta el magát. De egy másik zaklatási ügy is terítékre került, amit az igazságügyi miniszter asszony szenvedhetett el.