Szijjártó szerint "hatalmas tragédia" lenne a NATO Kína-ellenes blokká válása

Magyarország támogatja a NATO együttműködését az indiai- és csendes-óceáni országokkal, de csakis addig, amíg ennek célja nem egy Kína-ellenes blokk létrehozása, ez ugyanis hatalmas tragédia lenne - jelentette ki az MTI beszámolója szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Washingtonban.

A tárcavezető a NATO-csúcstalálkozó zárónapján arról számolt be, hogy a délutáni ülésen az indiai- és csendes-óceáni térség több vezetője is részt fog venni. Üdvözölte, hogy az észak-atlanti szövetség fejleszti a külkapcsolatait, és nyugodt, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre törekszik a világ más részeivel. "Ugyanakkor emlékeztetni kell magunkat arra, hogy mit is jelent a NATO rövidítés, legalábbis annak az első két betűje, és mi is volt a NATO megalapításakor az alapítók szándéka (.)

"Az NA az észak-atlantit jelenti. Azaz mikor a csendes-óceáni, indiai-óceáni térségbeli együttműködésre fókuszál a NATO, akkor az jó, de csak addig, amíg ez nem egy valaki ellen irányuló szervezkedés" - figyelmeztetett.

"Tehát mi azt nem fogjuk támogatni, hogy bárki abba az irányba tolja a NATO indiai- és csendes-óceáni kapcsolatépítését, hogy a NATO egy Kína-ellenes blokk legyen. Az hatalmas tragédia lenne"

- mondta.

A külügyér szerint "Magyarország mindig erősen rajtaveszített Kelet és Nyugat konfliktusán"

Rámutatott, hogy a világ már így is nagy lépésekkel halad az ismételt blokkosodás irányába, ami hazánk érdekeivel ellentétes, ugyanis Magyarország mindig erősen rajtaveszített Kelet és Nyugat konfliktusán.

"Tehát mi nem akarjuk, hogy a NATO egy valaki ellen szerveződő szövetség legyen" - húzta alá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány támogatja az indiai-csendes-óceáni partnerséget, különös tekintettel arra, hogy ez olyan baráti országokra is kiterjed, mint Dél-Korea és Japán, amelyek vállalatai igen jelentős szerepet játszanak hazánk gazdaságának fejlődésében, az autóipari forradalom előmozdításában.

"Tehát abszolút barátokról van szó, de nem szeretnénk, ha a NATO Kína-ellenes szervezkedésbe vágna bele" - szögezte le. A miniszter végül arra is kitért, hogy a NATO védelmi szövetség, így ezt a szavai szerint figyelembe kell venni a külkapcsolatok építésénél is. "Nem válhatunk egy támadási szövetséggé, nem szervezkedhetünk egy Kína-ellenes blokk létrehozása érdekében" - összegzett. (MTI)

(Címlapkép: Szijjártó Péter/Facebook)