Tanárhiány: bármilyen tantárgyat oktathatnak az alsós tanítók a felsősöknek

A státusztörvény idén január 2-ától hatályos végrehajtási rendelete alapján az alsós tanítók már nyolcadik osztályig beoszthatók, óvónőként pedig középfokú végzettséggel is el lehet helyezkedni – írta meg a Népszava.

A köznyelvben csak bosszútörvénynek nevezett új pedagógus életpályatörvény értelmében a pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeiről szóló melléklete szerint

a tanítók már az általános iskola végéig, vagyis egészen a 8. osztályig beoszthatók tanári feladatokra.

A lap megkereste a Belügyminisztériumot, hogy megtudják, mivel indokolják a változtatást, a tárca a válaszában annyit írt, hogy az alsós tanítók eddig is jogszerűen taníthattak taníthattak 5. és 6. osztályosokat is, most csak kibővítették ezt a lehetőséget.

Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a korábbi, 2023. december 31-éig érvényes rendeletben az is szerepelt, hogy a felsőbb évfolyamokon egy adott tantárgyat csak “a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett” tanító taníthat.

Az új szabályozás értelmében ez többé már nem feltétel.

A Népszava cikke szerint egy másik fontos változást is hozott a bosszútörvény: a hatályos rendelet szerint változtak az óvodapedagógusok végzettségi követelményei is, aminek nyomán

már nemcsak felsőfokú óvodapedagógus diplomával, hanem középfokú óvodai nevelő szakképzettség megszerzésével is lehet dolgozni.

Érdekesség, hogy nem is olyan régen, tavaly nyáron a szakképzésért felelős Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) korábban azt közölte, hogy az óvodai nevelőket nem óvodapedagógusként, hanem szakképzett nevelést segítőként lehet majd foglalkoztatni, de ahogyan a lap írja, ennek már ellentmond az új kormányrendelet.

A változással kapcsolatban hiába keresték a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, nem kaptak válasz.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet a Népszavának azt mondta, egyértelműen a pedagógushiány az oka a foglalkoztatási szabályok változásának. Úgy látja, az, hogy a rendelet már nem írja elő a felső tagozatokon tanítók számára a tantárgyakhoz tartozó műveltségi területen szerzett képzettséget, azt jelenti, hogy lényegében bármilyen tantárgy oktatására beoszthatják az általános iskolák felső tagozatain az alsós tanítókat.

Mint lapunk megírta, jól láthatóan óriási bukás az Orbán-kormány csak szavak szintjén létező oktatáspolitikája, hiszen egyre égetőbb probléma a tanárhiány. A 2022/2023-as tanév végére több mint 3800 pedagógus lépett ki a rendszerből.

