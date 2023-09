Telex: Nem katari vagy kínai, hanem francia céggel venné meg közösen a ferihegyi repteret a kormány

Nem Katarral és nem is Kínával vásárolná meg a magyarkormány a ferihegyi repteret, hanem a franciákkal – írja több forrásból való értesülései alapján a Telex. A lap szerint a mostanában előállt gazdasági és politikai körülmények is erre utalnak. A tranzakció ugyan még nem biztos – december elejéig csak szándék –, de

mindenképp feltűnő, hogy egyre több a magyar–francia kooperáció, különösen az energetikában. A megfontolásokról szólva a lap megjegyzi, hogy a franciák üzletet, a magyarok ezenkívül szalonképes uniós barátot is szeretnének.

A hír forrása a kelet-közép-európai régió politikai és gazdasági híreivel foglalkozó VSquare hírlevél, amely szerint szerint a kormány a francia Vinci Airportsszal szövetkezne a Budapest Airport megvételére, amelyet a lap forrásai egyértelműen nem erősítettek meg, de volt, aki maga is francia partnerről hallott, más a készülő tranzakció struktúrájáról rendelkezett információkkal.

Az már biztos, hogy a magyar állam egy eddig meg nem nevezett külföldi reptér-üzemeltetővel tett ajánlatot a német AviAlliance felé a Budapest Airport megvételére, és a Vinci Airportsnak 65 reptere van a világ 13 országában. A hírlevél szerint Orbán eredetileg EU-n kívüli – kínai, katari – partnerekben gondolkodott, de nyugati nyomásra ezt el kellett vetnie.

A szeptember 13-i kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter maga is arról beszélt, hogy Kínának nincs köze a vételhez. A felek összehozásában állítólag a francia diplomácia is intenzíven részt vett. A felállás érdekessége, hogy a külföldi partner (vagyis jó eséllyel a Vinci) kisebbségi tulajdonos lesz, de a tulajdoni arány fölötti finanszírozással szállna be – írja a Telex.

A vételár ezen információ szerint látszólag nem lesz magas, azonban a hitelek átváltásával az iparági sztenderdek felett fizetnének a vevők. Állítólag a megállapodás már gyakorlatilag az árról is megvan, a nyitott pontok inkább csak a fizetési ütemezésről és feltételekről szólnak. A lap egyik forrása december eleji dátumot emlegetett, amikor a menetrend szerint a végleges elköteleződést meg kell tenni.

Címlapkép: Utasszállító repülőgép emelkedik magasba a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyik kifutópályájáról. Balra a 2a terminál. Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba