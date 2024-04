Titkos volt a Belügyminisztérium bicskei áldozatokkal kötött kártérítése, de a tárca nyilvánosságra hozta

Még pénteken írt arról a Blikk, hogy a Belügyminisztériumtól összesen 154 millió forint kártérítést kapott a bicskei gyermekotthon volt igazgatójának kilenc áldozata. Az áldozatok 2020 februárjában hozták nyilvánosságra, hogy több olyan intézmény ellen is kártérítési pert indítottak, amelyek felelősök lehetnek azért, mert az otthonban élő gyerekeket zaklatták a nevelők.

Az egyik áldozat, Pop Mert szintén abban az évben egyezett meg az állammal, így peren kívül több tízmilliós összeget kapott kártérítésként. Csakhogy a V. János által megrontott Pop az RTL-nek nemrég azt mondta,

a megegyezés titkos volt, most mégis nyilvánosságra hozta azt a Belügyminisztérium.

Pop Mert arról is beszélt a csatornának, hogy kezdetben fizetni sem akartak nekik. 2019-ben, miután a bicskei igazgatót jogerősen elítélték, kártérítési kérelmet adtak be a fővároshoz, az EMMI-hez és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz is.

Csakhogy mindenhol elutasították őket azzal az indokkal, hogy nem tartoznak kártérítési felelősségge.

A bicskei áldozatok úgy döntöttek, hogy pert indítanak, ekkor ijedhetett meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, amely peren kívüli egyezséget ajánlott fel nekik.

A megegyezés alapfeltétele ugyanakkor az állam részéről a titoktartás volt, ezért nem érti Pop Mert, hogy miért hozta most nyilvánosságra a 2020-as megállapodást a Belügyminisztérium.

A nagyképhez érdemes hozzátenni, hogy Magyar Péter éppen pénteken tartott tüntetést a Belügyminisztérium épülete előtt, hogy kiálljanak a gyermekvédelemért, és követeljék a politikai felelősök, így Pintér Sándor lemondását.

Pop az RTL-nek elmondta, nemcsak a szerződés, de minden részlete titkos volt, ezért a minisztériumot is ugyanakkora kötbér megfizetésére lehet kötelezni, mint fordított esetben a kártérítést kapó áldozatokat.

A televízió az ügy miatt megkereste a tárcát, a belügy válaszában közölte, hogy szerintük a megállapodások nem sérültek azzal, hogy a minisztérium a kifizetett kártérítésekről tájékoztatást adott.

