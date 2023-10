Többmilliós jutalmat kapott Fót fideszes alpolgármestere, felesége alapítványának is adományozna belőle

Mint megírtuk, miután júniusban Fót fideszes polgármestere, Vass György hatmillió forintos prémiumot kapott, a fideszes többségű képviselő-testület most az alpolgármesternek, Bíró Zoltánnak is megszavazta a 2,6 millió forintos jutalmat – írta meg a Magyar Narancs.

Bírót Vass György terjesztette fel a jutalomra, múlt héten a fóti önkormányzat pénzügyi bizottsága, csütörtökön pedig a képviselő-testület is megszavazta, hogy a fejlesztésekért felelős alpolgármester hathavi jutalmat vehessen fel.

Mint a lap írja: Vass a képviselő-testület előtt is méltatta helyettesét. Elmondása szerint 2022-ben számos fejlesztés, út- és csatornaépítés, sportcélú beruházás valósult meg a városban, és „nagy lendületet vett” a CBA Príma Üzletközpont megépítése is, ami Bíró érdeme, ráadásul még a hétvégéit is feláldozta munkája során, ezért megérdemli a hathavi jutalmat.

Bíró a testületi ülésen azt mondta, akárcsak két éve, amikor jutalmat kapott, most is karitatív szervezetek részére részére ajánlja fel az összeget, ami nem más, mint a Károlyi Clarisse Alapítvány Oltalom otthona, a Romtemplom Alapítvány és az idén 45 éves Fóti Asszonykórus.

A bökkenő csupán az, hogy a Károlyi Clarisse Alapítványt hogy, hogy nem Bíró felesége, Szécsi Ildikó Csilla vezeti, a Romtemplom Alapítványban pedig kuratóriumi tag.

Ekkor pedig jött Mihályi Zsolt Apor jegyző, aki szerint ezzel semmi probléma nincs, mivel

„az alapítvány vezetője véletlenségből az alpolgármester felesége”, a felajánlással nem a család magánpénzét gyarapítja az alpolgármester, ezért nincs szó összeférhetetlenségről.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a fóti fideszes polgármester jutalmából országos botrány kerekedett, a kérdés akkoriban a kormányinfón is felmerült, és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV kérdésére válaszolta azt, hogy: „ha az a kérdés, helyes-e ennyi jutalmat kiadni, akkor nem helyes, nem is értem, hogyan merülhet fel ilyen összegű prémium.” Vasst azonban kicsit sem nem érdekelték Gulyás Gergely szavai. „Az, hogy a miniszter mit beszél, engem nem érdekel. Azon egyszerű oknál fogva, mert nem ezt kellett volna mondania. Azt kellett volna mondania, hogy a képviselő-testület dönt ebben a témában”- mondta akkor, majd felvette a hatmillió forintot.

(Címlapkép: Bíró Zoltán/Facebook)