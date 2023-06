Fót fideszes polgármesterét nem érdekli, hogy Gulyás Gergely mit beszél

Fót fideszes önkormányzata újra dönthet Vass György polgármester hatmilliós jutalmáról – értesült a Magyar Narancs. Tavaly novemberben az energiaválság kezdetén országos botrány volt, hogy amikor az önkormányzatok a túlélésért küzdöttek, Vass György hathavi jutalmat készült felvenni, amit egyébként már az előtte levő évben is felvett. A kérdés akkoriban a kormányinfón is felmerült, és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV kérdésére válaszolta azt, hogy: „ha az a kérdés, helyes-e ennyi jutalmat kiadni, akkor nem helyes, nem is értem, hogyan merülhet fel ilyen összegű prémium.”

Ezután Vass György azt mondta, hogy elgondolkodik azon, felvegye-e a jutalmat, később pedig a szavazást levette a napirendről.

De nem örökre. A Magyar Narancs információi szerint ismét a város Pénzügyi, Jogi és Gazdasági bizottsága elé került egy előterjesztés a fideszes Vass György hathavi jutalmáról, amit egy független önkormányzati képviselő is megerősített a lapnak.

Vass György nemcsak a maga „hatmillás” jutalmát szavaztatja meg, de szó szerint szembe ment Gulyás Gergely ajánlásával is, amikor azt mondta, „Gulyásnak nem kellett volna beleszólnia ebbe, mert ez nem az ő témája”.

Majd azzal próbálta még igazolni a jutalmát, hogy más városok polgármesterei és a saját önkormányzatának alkalmazottai is kaptak jutalmat, akkor ő miért ne kapna polgármesterként.

Amikor a lap emlékeztette, hogy korábban azt állította, gondolkodik rajta, erre így reagált:

„Nem gondolkodom, a polgármester kollégáim sem gondolkodtak. Ha a munkáltatóm – a képviselő-testület – ezt felajánlja, nem fogok aszkétaként felállni, hogy »jajj, nekem nem kell!«. Ennek jó része úgy is fel lesz ajánlva, már tudom is hogy kiknek.”

Amikor pedig Gulyás Gergely véleményéről kérdezték, Vass György rövidre zárta a miniszter véleményének értékelését.

„Az, hogy a miniszter mit beszél, engem nem érdekel. Azon egyszerű oknál fogva, mert nem ezt kellett volna mondania. Azt kellett volna mondania, hogy a képviselő-testület dönt ebben a témában”.

A fideszes többségű fóti képviselőtestület jövő héten dönthet Vass György polgármester jutalmáról.

Címlapkép: Vass György, Fót fideszes polgármestere. Fotó: MTI/Máthé Zoltán