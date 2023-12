Tömeges átvezényléstől és a pedagógusbérek elértéktelenedésétől tart a Pedagógusok Szakszervezete

Gosztonyi Gábor, az érdekképviselet alelnöke szerint 2024-ben tovább csökken majd a tanárok fizetése a diplomás átlagbérhez képest. Arról pedig semmilyen információjuk nincs, hogy a státusztörvény adta lehetőséggel hány pedagógust fognak más iskolába átvezényelni – nyilatkozta a Klubrádiónak.

A PSZ alelnöke újabb felmondásokra számít:

Az intézményvezetőkkel összeíratják az ott dolgozó kollégák végzettségeit, illetve az órarendjét és az órabeosztását.

Ezt szerinte azt jelzi, hogy bizony már most komoly problémákat okoz a tanárhiány. Hozzátette: amennyiben normális kapcsolat az államtitkársággal, akkor erről és a kilátásba helyezett átvezénylésekről már tájékoztatták volna a Pedagógusok Szakszervezetét is. De nemhogy ilyen információt nem kapnak, Maruzsa Zoltán államtitkár még arra sem volt hajlandó, hogy a már több mint egy hete beküldött sztrájbizottságot összehívó levelükre reagáljon bármit is.

Ezek az információk csak akkor fognak megérkezni sajnos, amikor tanárok fogják kézhez kapni az átvezénylésről szóló levelet.

Gosztonyi Gábor úgy véli, hogy ki fognak emelni bizonyos tantárgyakat tanító pedagógusokat, akiknek a tanév egy bizonyos időpontjától az év végéig nem a saját iskolájukba kell járni tanítani, hanem oda, ahová a tankerületi központok vezénylik. Az is várható, hogy sok tanárnak nem csak a saját szakját kell majd tanítania.

Elképzelhető, hogy például egy matematika-fizika szakos tanárnak azt mondják, hogy „kérd kölcsön a kollégáid könyveit, mert biológiát és kémiát is fogsz tanítani”.

A PSZ a pedagógusok aktív együttműködését kéri: Akiket átvezényelnek, azok tagadják meg, és kezdjenek szerveződni. Akik kimaradnak az átvezénylésből, legyenek szolidáriak.

(Címlapkép: Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke sajtótájékoztatót tart a Margit híd budai hídfőjénél 2022. október 27-én. MTI/Koszticsák Szilárd)

