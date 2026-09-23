Újabb jobbikos javaslatot fogadhat meg a Tisza

A javaslat szerint december 24. bekerülne a munkaszüneti napok közé, így a munkavállalóknak ezen a napon főszabály szerint nem kellene dolgozniuk. A kezdeményezés a kereskedelmet is érinti: december 24-én az üzletek főszabály szerint egész nap zárva tartanának, néhány kivétellel, például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, benzinkutak, illetve pályaudvarokon és repülőtereken működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának.

A Jobbik számára mindez azért is fontos, mert december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása az egyik régi kezdeményezésük. A párt korábban népszavazást is akart kezdeményezett az ügyben, majd országos aláírásgyűjtésbe kezdett: céljuk 200 ezer érvényes aláírás összegyűjtése volt, hogy a kérdésről referendum dönthessen.

Adorján Béla, a Jobbik elnöke az Alfahírnek reagálva azt mondta: nem lepődött meg azon, hogy a Tisza ismét egy jobbikos javaslatot vitt a parlament elé. Szerinte a Tiszának már nincs sok dolga a december 24-i munkaszüneti nappal, hiszen a Jobbik korábban kidolgozta és évek óta képviseli az elképzelést – most már csak meg kell szavazniuk. A pártelnök ugyanakkor örömét fejezte ki amiatt, hogy egy újabb jobbikos kezdeményezés került napirendre.

A Jobbik szerint korábban ugyanez történt a Férfiak 40 programmal is: a Tisza ezt a szintén jobbikos kezdeményezést is felkarolta. A párt 2026-os programjában továbbra is szerepel december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása.