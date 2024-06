Újabb támadás: megkéselték az AfD egyik képviselőjelöltjét Németországban

Kedden késő este Mannheimben megkéselték a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) egyik önkormányzatiképviselő-jelöltjét a német dpa hírügynökség szerdai értesülése szerint - adta hírül az MTI.

Az áldozat megsebesült, az elkövetőt letartóztatták

- fogalmazott a hírügynökség.

Azt azonban egyelőre nem tudatták, hogy személy szerint ki is a tegnapi támadás áldozata.

Emlékezetes, a német rendőrség múlt hét pénteken közölte, szintén Mannheimben több embert, köztük egy szélsőséges aktivista politikust is megkéseltek délelőtt egy forgalmas téren, és a támadót lövésekkel állították meg. A városi piacteret lezárták, a mentők pedig egy helikopterrel is a helyszínre vonultak. Ez utóbbi esetet, melyben az iszlámellenes Michael Stürzenberger sérült meg, egyes hírek "iszlamista terrortámadásnak" nevezték. Utóbb kiderült, egy 25 éves afgán a piactéren tartott iszlámellenes rendezvényen kést rántott, és megsebesített hat embert, köztük egy rendőrt is. Nem sokra rá a megkéselt rendőr belehalt sérüléseibe.

Frissítés: plakátrongáló késelt

Később közölték, az AfD helyi szervezetének tájékoztatása szerint az incidens a piactér közelében történt. Az AfD jelöltje állítólag egy plakátrongálót ért tetten. Amikor megpróbálta ebben megakadályozni, akkor az illető megtámadta, s késsel megsebesítette. A megtámadott jelölt egyelőre kórházban van könnyebb, vágott sebesülésekkel.

"Meg vagyunk döbbenve és le vagyunk sújtva"

- fogalmazott Markus Frohnmaier, az AfD tartományi elnöke.

(Címlapkép: Mentőautó és tűzoltókocsi egy késes támadás helyszínén, a Baden-Württemberg tartománybeli Mannheim piacterén, ahol egy elkövető több embert megsebesített késsel 2024. május 31-én. MTI/AP/DPA/Rene Priebe)