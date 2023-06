Ukrajnai háború: Az oroszok felrobbantották a Nova Kahovka-i gátat

Az ukrán fegyveres erők déli parancsnoksága azt közölte, hogy az orosz erők hajnalban felrobbantották a dél-ukrajnai Herszon megyében lévő, jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló Nova Kahovka víztározójának gátját a Dnyeper folyón.

Az ukrán parancsnokság vizsgálja a pusztítás mértékét, valamint a kiömlő víz és az elöntött területek léptékét. Ez a víztározó látja el vízzel a zaporizzsjai atomerőművet is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Twitter-oldalán terroristáknak nevezte az oroszokat.

A kahovkai gát lerombolása az egész világnak megerősíti, hogy Ukrajna minden szegletéből ki kell űzni az oroszokat. Hozzátette, hogy „a terroristák nem fogják tudni megállítani Ukrajnát vízzel, rakétákkal vagy bármi mással

- írta bejegyzésében az ukrán elnök jelezve, hogy összehívta a Nemzetbiztonsági és Honvédelmi Tanácsot.

Olekszandr Produkin herszoni kormányzó korábban azt írta, hogy megkezdték az evakuációt azokban a falvakban, amelyek víz alá kerülhetnek. Anton Herascsenko ukrán belügyminiszteri tanácsadó pedig arról számolt be, hogy a vízszint 5 órán belül kritikus tartományba érhet, ezért felszólította a megszállt területeken élőket is arra, hogy meneküljenek el a veszélyeztetett helyekről.

A 30 méter magas, több mint 3 kilométer hosszú gát még 1956-ban épült, a kahovkai vízerőmű részeként, és egy nagyobb tó víztartalmát tartotta vissza.

A The Guardian szerint a több százezer lakosú Herszon városát is elöntheti az árvíz, ugyanakkor a Krím félsziget, a zaporizzsjai atomerőmű vízellátását, illetve Ukrajna energiaellátását is veszélyezteti a gát felrobbantása.

(MTI)

Címlapkép: Videófelvétel a dél-ukrajnai Herszon megyében lévő, jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló Nova Kahovka víztározójának súlyosan megrongálódott gátjáról a Dnyeper folyón 2023. június 6-án. Az ukrán fegyveres erők déli parancsnoksága a mai napon azt közölte, az orosz erők felrobbantották a gáta. Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat