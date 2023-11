Útnak indul a debreceni oltóanyaggyárról az első köz nélküli „közmeghallgatás”

Debrecenben 2023. december 11-én fogják tartani az első köz nélküli közmeghallgatást, teszik ezt ráadásul az eredeti bejelentésekhez képest több éves csúszást produkáló Nemzeti Oltóanyaggyár építése kapcsán

- írja a debreciner.hu a város önkormányzatának honlapján megjelent kormányhivatali hirdetményre hivatkozva.

Ismert, április 27-én adta ki az Orbán-kormány azt a rendeletet, melyben az orosz-ukrán háborúra hivatkozva lehetővé tették, hogy az érintettek személyes jelenléte nélkül is lehessen közmeghallgatásokat tartani Magyarországon.

A rejtélyes beruházás miatt még október 17-én indítottak környezeti hatásvizsgálati eljárást. A vakcinagyár építését a fideszes kormány 2021-ben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Az eljáráshoz szükséges oltóanyaggyári közmeghallgatást személyes megjelenés nélkül tartják meg. A már a kezdetektől hét milliárd forintos projekt kapcsán az emberek csak írásban jelezhetik észrevételeiket, tehetnek fel kérdéseket, jelesül Cégkapun és Ügyfélkapun keresztül. A „közmeghallgatás” keretében december 11-én reggel 7 óra 30-tól 16 óra 30-ig lehet küldeni üzeneteket, a vármegyei kormányhivatal pedig a saját honlapján fogja közzétenni a válaszait. A közlemény szerint a „közmeghallgatásig” a kormányhivatalnál és Debrecen polgármesteri hivatalánál lehet észrevételeket tenni a beruházással összefüggésben.

Az eljárás végeztével az illetékes hatóság a környezetvédelmi engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról dönthet.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a parlamentben kérdésre válaszolva azt mondta, a beruházást a Debreceni Egyetem valósítja meg, az épületcsarnok héjszerkezete 2022 decemberére elkészült, jelenleg a gyártóberendezések beszerzése zajlik.

Állítása szerint a munkálatok az ütemezésnek megfelelően zajlanak, a gyár pedig fel fog épülni.

Az Alfahír még nyáron járta be a debreceni helyszínt, ahol a félkészen éktelenkedő oltóanyaggyár ügyéről próbáltunk informálódni, ugyanis tavaly év végére már javában meg kellett volna kezdődnie a gyártásnak Orbán Viktor miniszterelnök ígérete szerint is. A kormányzati szereplők, az érintett cégek és a Debreceni Egyetem azonban érdemben nem válaszoltak megkeresésünkre. Minderről korábbi cikkünkben számoltunk be részletesen.

(Címlapkép: A befejezetlen Nemzeti Oltóanyaggyár Debrecenben - Alfahír)